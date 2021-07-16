Устроившие романтическое свидание на крыше Тарханова и ее муж вызвали резонанс

Звезда отечественных теленовелл Глафира Тарханова провела каникулы в Санкт-Петербурге. Знаменитость и ее муж актер Алексей Фаддеев узнали массу интересного о городе во время экскурсий. Кроме того, супруги устроили романтическое свидание на крыше одного из старинных домов.
В личном микроблоге Тарханова опубликовала снимки, на которых она и ее избранник запечатлены на кровле здания на закате. На фото Глафира кажется очень счастливой.
Отметим, что Фаддеев редко появляется в соцсетях жены. Актриса российских сериалов провела четкую границу между личной жизнью и публичностью. Глафира позиционирует свой инстаграм-аккаунт как рабочую страницу, семейные кадры появляются в нем нечасто. Видимо, именно поэтому фото со свидания на крыше стали резонансными. Пользователи Сети просят актрису чаще показывать мужа.
"Какие вы волшебные❤️", "Передавайте низкий поклон Алексею, Вашей удаче (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Романтика 👍🌸🌸🌸", "Какая же вы красивая пара, созданы друг для друга!!! Счастья на всю жизнь!!! 💐🌺🌺🌺💐", "Классно, что с мужем. А то как-то все одна да одна... Тут приятно посмотреть. Но муж скуп на эмоции и обнимания?" – рассуждают подписчики Тархановой.
Напомним, Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев стали супругами 15 лет назад. У пары четыре сына.
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