Пила воду: Тарханова отказалась есть на празднике Михайловской

Актриса Глафира Тарханова строго соблюдает диету.



Популярная актриса Глафира Тарханова повеселилась на дне рождения коллеги по цеху Анны Михайловской. Подруга звезды сериала "Паромщица" праздновала 33-летие.

Мероприятие было организовано в авральном режиме. Виновница торжества Михайловская опасалась возникновения форс-мажоров, но все прошло как нельзя лучше. Анна и ее подруги от души натанцевались и вдоволь напелись в караоке в одном из столичных ресторанов.

"Задача "успеть до 23:00" выполнена. Времени для разогрева не было, сразу в пляс", – рассказала в личном микроблоге Михайловская.

Как призналась Тарханова, вечер получился чудесным. Она отлично провела время, правда, кушанья, которыми угощали на вечеринке, она не попробовала. Звезда отечественных теленовелл только пила воду, отказавшись от еды из-за строгой диеты.

"Спасибо, за этот вечер, я не попробовала всех вкуснейших блюд, сейчас диета мой друг (вечеринка на воде, тоже может быть крутой😜), но это было великолепно!!!👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поблагодарила приятельницу Глафира в личном микроблоге.

Тарханова рассказала также, что знакома с Михайловской уже более десяти лет. Раньше актрисы встречались только в рабочей обстановке.

"Минск, Киев, города России, поезда и самолеты, обычно встречи происходили взахлеб между сменами и спектаклями😂 И вот наконец-то!!! Я желаю тебе новых ролей в КИНО!!! Очень хочется видеть тебя в КИНО, по ТВ и на платформах!!! 🎥 Работать с тобой - удовольствие!!!!!" – обратилась звезда сериала "Паромщица" к Анне.