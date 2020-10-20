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Ксения Игоревна Суркова

актриса
Ксения Игоревна Суркова

Биография, Ксения Суркова

Ксения Суркова – молодая российская актриса, которую кинокритики сравнивают с известнейшими голливудскими дивами. В том числе со звездой «Молчания ягнят» и «Таксиста» Джоди Фостер. Девушка получила любовь и признание зрителей благодаря ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Ольга». В этих кинопроектах сыграла противоречивых и обсуждаемых персонажей.

Детство и юность

Ксения воспитывалась родителями, которые поощряли ее желание стать актрисой. Будучи маленькой девочкой, она твердо решила поступить в театральный институт, после которого получит роли в фильмах и сериалах. Первым шагом к кинематографу стали занятия в детском музыкальном театре «Домисолька». Учителя, преподававшие уроки актерского мастерства, тепло вспоминали об ученице, сказав, что она была невероятно настойчивой, целеустремленной, трудолюбивой.

Кинодебют состоялся в 7 лет, когда юная Суркова снялась в фильме «Дружок». Событие полностью перевернуло жизнь девочки. С того момента она грезила кинематографом, и после окончания школы поступила во ВГИК на актерский факультет под руководством Игоря Ясуловича. Его талантом будущая звезда сериалов восхищалась. Хотя он полюбился зрителю не по кино, а по театральным постановкам.

Карьера, Ксения Суркова

Театральные роли артистка получила во время учебы ВГИК. Она играла в постановках, экранизированных по произведениям Николая Васильевича Гоголя и Шекспира. Но после окончания учебы столкнулась со сложностями – никак не могла трудоустроиться по специальности. Приходилось «стучаться в разные двери». Но ей повезло: Ксению приняли в Центр драматургии и режиссуры. Когда он закрылся, девушке пришлось вновь испытать разочарование – на одном из просмотров ее потенциальный работодатель… уснул.

Дебют в кино

Молодую Суркову критики впервые заметили после съемок в фильме «Одна война» - проект Веры Глаголевой. Ксюша сыграла роль Натальи, несмотря на негодование тогдашнего руководителя Игоря Ясуловича. Строгий преподаватель ВГИК запрещал студентам сниматься в кинокартинах, пока они не наберутся опыта. Однако Глаголева предложила прочитать сценарий, и мужчина сменил гнев на милость.

Судьбоносный год

2011 год можно смело назвать судьбоносным в карьере молодой актрисы. Ксения получила роль в фильме «Мой папа Барышников», а также сыграла в сериалах «Закрытая школа» и «Профиль убийцы». Оба кинопроекта имели большое количество поклонников. Особенно популярным получился сериал «Закрытая школа». Персонаж Сурковой – старшеклассница Соня Гордеева, которая очень странно ведет себя, вызывает подозрение, зрителям кажется, что в школьнице есть что-то мистическое.

В 2012 году на экраны выходит фильм «Три дня лейтенанта Кравцова». Ее партнерами по картине стали известные актеры. Лента украинского производства была показана на телеканале «Россия-1» и получила хорошие оценки от критиков. А в 2016 году актриса была приглашена на съемки сериала «Ольга». Ей досталась роль Ани Терентьевой, дочки главной героини, которая постоянно попадает в трудные ситуации.

Личная жизнь, Ксения Суркова

Актриса долгое время встречается со Стасом Раскачаевым, который трудится в театре имени Ермолова. Ксюша обожает своего молодого человека. Однажды она рассказала, что парень помог ей полностью справиться с психологическими проблемами. Пока влюбленная пара не задумывается о женитьбе и детях. Создание полноценной семьи для артистки – очень ответственный шаг, для которого необходима подготовка.

Ксения любит читать, путешествовать. Признается, что зависима от интернета – может просидеть в глобальной сети до глубокой ночи, абстрагировавшись от остальных дел. Имеет любопытное хобби: изготовление шляп. Поначалу занималась делом в качестве любителя, но со временем актриса поняла, что можно хорошо зарабатывать. Открыла собственный бизнес по производству и продаже шляп.

Интересные факты

  • За роль в фильме «Новая звезда» Сурковой вручили ценную премию за лучший дебют. Наградой была отмечена и работа в картине «Одна война».
  • Появилась в эпизодической роли в сериале «Зайцев+1». Проект пользовался огромным спросом у зрителей канала ТНТ.
  • Актриса активно ведет профиль в Инстаграм, хотя аккаунт не верифицирован (отсутствует галочка подлинности странички).
  • Дипломные спектакли девушки были поставлены по произведениям классиков, в числе которых Гоголь и Шекспир. Во многом благодаря этому опыту она получила возможность сниматься в известных фильмах и сериалах.
  • Несмотря на успешную карьеру, артистка уверена, что у нее получаются однотипные и малоприметные персонажи в сериалах.


Роли, Ксения Суркова

Карьера талантливой Ксюши развивается стремительно. В ее карьере уже значится больше десяти фильмов, заслуживших признание общественности.

Избранная фильмография:

2009 – «Одна война» (Наталия)

2011 – «Моя папа Барышников» (Екатерина)

2011 – «Закрытая школа» (Соня)

2011 – «Профиль убийцы» (Катя)

2012 – «Три дня лейтенанта Кравцова» (Олеся)

2016-2018 – «Ольга» (Аня, дочь Ольги)

Актриса сегодня

В 2020 году Ксения Суркова вновь появится в образе Ани в сериале «Ольга». Телезрители увидят четвертый сезон многосерийного фильма. Девушка много времени проводит со своим бойфрендом Стасом. Журналисты уверены, что скоро последует предложение руки и сердца.

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