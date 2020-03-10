Корни – 1 сезон

О сериале

Сюжет сериала "Корни"

По сюжету столичному топ-менеджеру Диме Королеву приходится вернуться в родной Залещинск спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алена и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.

Как снимали сериал "Корни"

Съемки новой истории пройдут не только в Москве и Подмосковье, но и в Ярославле, который станет экранным Залещинском. А главное место действия – Дом культуры – сыграют сразу три разных здания. Кроме того, готовятся декорации квартиры семьи Королевых, которая включает в себя: две спальни, кухню, ванную, коридор и лестничную площадку. "У нас получился собирательный образ провинциального города – такого бетонно-каменного "мешка" из глубинки, – комментирует режиссер сериала Марк Горобец. – Но мы ни в коем случае не собираемся делать сумрачную историю: на фоне этой серости герои испытывают яркие эмоции".

Интересный факт

К слову, в сериале постоянно фигурирует лещ как символ города Залещинска. "Мы стараемся протянуть "рыбную" линию в течение всего проекта. Так, лещ появится в меню ресторанов, на одежде, как деталь гаража или вокзала", – признается художник-постановщик Кристина Козловская.

Актеры о сериале "Корни"

Марк Богатырев (Дима): "Это очень жизненная история, которая попадает в наше время. В ней много сентиментальных и также каких-то жизненных, настоящих моментов и ситуаций, когда главный герой переосмысливает свои поступки и начинает по-другому существовать и думать. Ну и название проекта говорит само за себя: важно помнить, откуда пришел, о своих корнях, кто ты есть на самом деле, не забывать о том, что действительно ценно".

Экранных родителей амбициозного парня сыграли Сергей Бачурский и Елена Валюшкина. "При первой встрече Сережа мне сказал: "Валюшкина, как мы будем играть мужа и жену? Ты, такая красавица, и со мной рядом? Кто поверит!", – смеялась Елена. – А я ему в шутку – грим и костюм сделают свое дело. И когда я опубликовала наше совместное фото, кто-то даже прокомментировал: "Как же вы похожи!"".

В новом сериале образ меркантильного заместителя мэра Залещинска на экране воплотил Владимир Сычев, который признавался, что в свое время примерил роль чиновника и в реальной жизни.

"Однажды меня уговорили стать депутатом, но не сложилось, – вспоминает актер. – Что касается моего персонажа, не могу сказать, что он совсем нехороший человек. Виталий Леонтьевич, как и некоторые наши чиновники, не всегда добросовестно выполняет свои обязанности. Где-то, конечно, мой герой отжимает у народа, но все в семью несет. Вот вам и плюс".

Для актрисы шоу "Уральские пельмени" Ксении Корневой роль Иры, сестры Димы Королева, стала первой работой в телесериале. Также ее ожидали и другие испытания в лице участника команды КВН "Камызяки" Рената Мухамбаева, который играет поклонника Иры.

"Мы давно дружим, я очень хорошо общаюсь с его женой, знаю его детей, – признавалась Ксения. – И сначала я боялась, что будет неловко. К счастью, любовь у нас получилась, это оказалось гораздо проще, чем мы думали. В кадре у нас роман, а после команды "Стоп! Снято!" обратно превращаемся в Ксюшу и Рената и громко смеемся над происходящим".

Еще одному бывшему кавээнщику, шоумену Тимуру Родригезу, в сериале СТС предстояло бегать по лесу практически голым, рычать, выть и даже кусаться. В одной из серий Дима приглашает звезду в Залещинск помочь с постановкой детского номера, но переутомившийся артист принимает слишком много успокоительных и начинает пугать местных жителей.

"Конечно, меня привлекло разнообразие актерских задач, – говорил Тимур на съемках. – Во-первых, никогда не находился в таком состоянии, как прописано в сценарии. Поэтому пришлось его имитировать, а я ни разу в жизни ничего не имитировал. А, во-вторых, это отличная возможность поиздеваться над самим собой, ведь я играю Тимура Родригеза. И все бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнеры по сцене, оказалось не так просто".

Где смотреть сериал "Корни"

Премьера на СТС – 10 марта. С понедельника по четверг в 19:00

Премьера на more.tv – 2 марта.