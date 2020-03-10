Корни – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 10 марта 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Марк Горобец
- Продюсер: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Александр Масляков-младший, Рубен Партевян, Владимир Неклюдов, Юрий Овчинников, Яна Прокопенко
- Оператор: Павел Белявский
- Количество серий: 21
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС, "АМиК" ("КВН Продакшн")
- Актёры: Марк Богатырев, Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Сергей Чирков, Владимир Сычев, Тимур Родригез, Александра Кузенкина, Сергей Бачурский, Никита Богатов, Антон Лапенко, Виктор Низовой, Данила Якушев
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О сериале
Сюжет сериала "Корни"
По сюжету столичному топ-менеджеру Диме Королеву приходится вернуться в родной Залещинск спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алена и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.
Как снимали сериал "Корни"
Съемки новой истории пройдут не только в Москве и Подмосковье, но и в Ярославле, который станет экранным Залещинском. А главное место действия – Дом культуры – сыграют сразу три разных здания. Кроме того, готовятся декорации квартиры семьи Королевых, которая включает в себя: две спальни, кухню, ванную, коридор и лестничную площадку. "У нас получился собирательный образ провинциального города – такого бетонно-каменного "мешка" из глубинки, – комментирует режиссер сериала Марк Горобец. – Но мы ни в коем случае не собираемся делать сумрачную историю: на фоне этой серости герои испытывают яркие эмоции".
Интересный факт
К слову, в сериале постоянно фигурирует лещ как символ города Залещинска. "Мы стараемся протянуть "рыбную" линию в течение всего проекта. Так, лещ появится в меню ресторанов, на одежде, как деталь гаража или вокзала", – признается художник-постановщик Кристина Козловская.
Актеры о сериале "Корни"
Марк Богатырев (Дима): "Это очень жизненная история, которая попадает в наше время. В ней много сентиментальных и также каких-то жизненных, настоящих моментов и ситуаций, когда главный герой переосмысливает свои поступки и начинает по-другому существовать и думать. Ну и название проекта говорит само за себя: важно помнить, откуда пришел, о своих корнях, кто ты есть на самом деле, не забывать о том, что действительно ценно".
Экранных родителей амбициозного парня сыграли Сергей Бачурский и Елена Валюшкина. "При первой встрече Сережа мне сказал: "Валюшкина, как мы будем играть мужа и жену? Ты, такая красавица, и со мной рядом? Кто поверит!", – смеялась Елена. – А я ему в шутку – грим и костюм сделают свое дело. И когда я опубликовала наше совместное фото, кто-то даже прокомментировал: "Как же вы похожи!"".
В новом сериале образ меркантильного заместителя мэра Залещинска на экране воплотил Владимир Сычев, который признавался, что в свое время примерил роль чиновника и в реальной жизни.
"Однажды меня уговорили стать депутатом, но не сложилось, – вспоминает актер. – Что касается моего персонажа, не могу сказать, что он совсем нехороший человек. Виталий Леонтьевич, как и некоторые наши чиновники, не всегда добросовестно выполняет свои обязанности. Где-то, конечно, мой герой отжимает у народа, но все в семью несет. Вот вам и плюс".
Для актрисы шоу "Уральские пельмени" Ксении Корневой роль Иры, сестры Димы Королева, стала первой работой в телесериале. Также ее ожидали и другие испытания в лице участника команды КВН "Камызяки" Рената Мухамбаева, который играет поклонника Иры.
"Мы давно дружим, я очень хорошо общаюсь с его женой, знаю его детей, – признавалась Ксения. – И сначала я боялась, что будет неловко. К счастью, любовь у нас получилась, это оказалось гораздо проще, чем мы думали. В кадре у нас роман, а после команды "Стоп! Снято!" обратно превращаемся в Ксюшу и Рената и громко смеемся над происходящим".
Еще одному бывшему кавээнщику, шоумену Тимуру Родригезу, в сериале СТС предстояло бегать по лесу практически голым, рычать, выть и даже кусаться. В одной из серий Дима приглашает звезду в Залещинск помочь с постановкой детского номера, но переутомившийся артист принимает слишком много успокоительных и начинает пугать местных жителей.
"Конечно, меня привлекло разнообразие актерских задач, – говорил Тимур на съемках. – Во-первых, никогда не находился в таком состоянии, как прописано в сценарии. Поэтому пришлось его имитировать, а я ни разу в жизни ничего не имитировал. А, во-вторых, это отличная возможность поиздеваться над самим собой, ведь я играю Тимура Родригеза. И все бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнеры по сцене, оказалось не так просто".
Где смотреть сериал "Корни"
Премьера на СТС – 10 марта. С понедельника по четверг в 19:00
Премьера на more.tv – 2 марта.
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Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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