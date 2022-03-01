Уехал в безопасное место: Марк Богатырев оставил Татьяну Арнтгольц и сына

На фоне происходящего на Украине информационный поток зашкаливает. Справляться со стрессом в новой реальности становится все сложнее. Многим требуется тайм-аут, чтобы привести мысли и эмоции в порядок.
Так, например, звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев оставил супругу Татьяну Арнтгольц, маленького сына Данилу и отправился на Алтай. Знаменитость неделю будет находиться в лечебном центе. В учреждении Богатырев поголодает под присмотром специалистов.
"Здесь у вас тихо, спокойно, есть время подумать и понять, как жить дальше…" – обратился к медикам центра Богатырев в личном инстаграм-аккаунте.
Богатырев отметил, что Алтай сейчас – безопасное место, где можно восстановиться и отдохнуть. Голод, считает актер, помогает "проветрить голову" и отделить важное от неважного. Марк чувствует опустошение и нуждается в аскезе.
Марк Богатырев, отметим, не единственная знаменитость, которая отправилась на отдых в это неспокойное время. Телеведущая Ксения Бородина сейчас греет бока под солнцем ОАЭ вместе с дочками. Певец Григорий Лепс вывез младших отпрысков на Мальдивы, родные шоумена Дмитрия Диброва тем временем тоже отдыхают на островах.