"Качала права, вышла на летное поле": буянившую актрису Валюшкину удерживали в коморке в аэропорту

Звезда сериалов "Корни", "ИП Пирогова" и фильма "Формула любви" рассказала, как рьяно отстаивала свои права в аэропорту. Елена Валюшкина была настойчива и немного воинственна.
Знаменитость не пустили на борт самолета. Подобное с Валюшкиной произошло впервые. "Я буянила, качала права, вышла на летное поле", – поведала актриса. Более того, Елене удалось склонить других пассажиров к бунту.
Актрису и остальных путешественников "долго держали в коморке". Причины задержки рейса им не озвучивали. Через несколько часов ожидания Елена Валюшкина заявила, что никуда не полетит и останется в стране – дело было в Греции.
В итоге актрису и других бедняг посадили в самолет. Уже в воздухе выяснилось, что летательный аппарат неисправен. Экипажу пришлось сделать незапланированную посадку в Корфе, где пассажиров пересадили на другое воздушное судно и отправили в пункт назначения.
По словам звезды сериала "Корни", эта неприятная история произошла с ней еще в 2013 году. Эпизод прочно засел в памяти и сегодня вспоминается как невероятное приключение. Любовь Елены Валюшиной к путешествиям из-за негативного опыта в Греции не угасла. Артистка обожает остров Санторини и всем советует его посетить.
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