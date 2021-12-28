Мечтающая родить Елена Валюшкина сделала множество операций

Звезда сериалов "Корни", "ИП Пирогова", фильмов "Формула любви" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы", Елена Валюшкина рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость мечтала о детях, но долгожданная беременность никак не наступала.
Елена Валюшкина пошла под венец сразу после окончания театрального училища. Избранником артистки стал ее преподаватель Леонид Фомин. Полноценной семьи у Валюшкиной и Фомина не получилось – актриса так и не смогла забеременеть.
"У меня был диагноз — 100% бесплодие", - поделилась актриса в свежем интервью.
Елена Викторовна перенесла множество операций, годами сидела на таблетках и уколах. Все усилия были тщетны. В итоге первый брак актрисы распался, просуществовав 11 лет.
Радость материнства Елена Валюшкина смогла познать только со вторым мужем – коллегой по цеху Александром Яцко. В 1997 году актриса родила сына Василия, а в 2003-м дочь Марию.
Второй брак звезды сериала "Корни" просуществовал 20 лет. Александр Яцко, считает Елена Валюшкина, не был ей верен.
59-летняя знаменитость в третий раз идти под венец не спешит. Впрочем, Елена Викторовна не исключает, что когда-нибудь решится вновь связать себя узами Гименея. В институт супружества Валюшкина больше не верит. Для предыдущих поколений брак был работой, а сегодня все иначе. Поменялись отношения детей и родителей. Нынешняя молодежь рано взрослеет и не терпит контроля, считает знаменитость.