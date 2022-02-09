Чем занимаются выстраданные дети известной актрисы Елены Валюшкиной

Популярная артистка Елена Валюшкина рассказала о жизни наследников.

Звезда фильма "Формула любви", сериалов "ИП Пирогова" и "Корни" Елена Валюшкина впервые стала мамой в 35 лет. В 1997 году у актрисы и ее мужа, коллеги по цеху Александра Яцко, родился сын Василий. Малыш долгожданный – его появление было сродни настоящему чуду.

"У меня был диагноз — 100% бесплодие", – говорит Валюшкина. Елена пережила 16 операций и несколько попыток ЭКО, чтобы испытать радость родительства.

В 2003-м у знаменитости появился второй ребенок – дочь Мария. Девочка была очень слабой, пережила клиническую смерть. Дышать самостоятельно Мария начала только через неделю после рождения.

К счастью, Елене Валюшкиной и ее мужу удалось преодолеть все испытания. Марии уже 19 лет. Наследница актрисы окончила художественную школу при МАРХи и уже получает высшее образование в области дизайна.

Наследники, отмечает звезда кино и сериалов, у нее самодостаточные и самостоятельные. Сын актрисы Василий выучился на архитектора и работает в архитектурном бюро. В январе первенец Валюшкиной отметил 25-летие. Василий подсобил Елене с дизайном интерьера в загородном доме и в московской квартире. Кроме того, наследник помог актрисе привести в порядок участок.

"Сын мне сделал роскошные дизайнерские грядки, так что для всего места хватает", - похвасталась Елена Валюшкина в свежем интервью.

Звезда фильма "Формула любви" отметила также, что ее наследники никогда не грезили актерством и не мечтали пойти по ее стопам. Валюшкина никогда не таскала чад за кулисы в театр и на съемки. Елена считает, что дети должны учиться и развиваться, а не сидеть в душных гримерках. В школьном возрасте дочь актрисы занималась гимнастикой, верховой ездой и иностранными языками, а сын ходил на фехтование и живопись.

"Мои дети были настолько загружены и заняты в разных секциях и художественных и спортивных, что выросли творческими людьми", – отмечает Валюшкина.

На данном этапе наследники живут вместе с Еленой. Артистка снимает дом за городом. У Валюшкиной есть квадратные метры в столице, правда, жить там актриса не может. В двушке, часть которой принадлежит знаменитости, сейчас обитает ее бывший муж Александр Яцко с новой семьей. Яцко и Валюшкина развелись в середине нулевых.