"День X": звезда сериала "Корни" вот-вот станет мамой

Актриса замужем с 2016 года. Наталья и ее избранник Евгений сыграли свадьбу на Бали. Фамилию и род занятий супруга Скоморохова предпочитает не афишировать.
Сейчас звезда сериала "Корни" находится в ожидании первенца. В личном "Инстаграм" знаменитость публикует фотографии с большим животом.
Несколько часов назад Наталья Скоморохова показала снимок, который, судя по всему, сделан в больнице. Знаменитость сфотографировала собственное отражение в зеркале.
"День X к концу подходит", – подписала кадр Наталья. Поклонники пришли к выводу, что звезда сериала "Корни" намекает на то, что пополнение в ее семье вот-вот произойдет.
Добавим, в конце сентября Наталья Скоморохова рассказала о забавном эпизоде, который произошел с ней в супермаркете. "Сегодня кассир в магазине почему-то решила, что живот у меня уже сильно опустился, и я наверно со дня на день рожу😳 нуууу, я как бы еще не собиралась вообще-то, но теперь че-то волнуюсь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала звезда сериала "Корни".
Более того, женщина за кассой по форме живота попробовала определить пол малыша. По словам Скомороховой, дама ошиблась в своем предположении. "Видимо, она все таки в этом мало разбирается, и я могу спокойно жить дальше, а так же не ходить больше в этот магазин🤪", – отметила актриса сериала "Корни".
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