"Не сразу узнал": Елена Валюшкина превратилась в дерзкую блондинку

Знаменитость нашла время в плотном рабочем графике и немного подкорректировала собственный внешний вид. Первые дни осени Елена Валюшкина встречает с новой прической. Актриса осветлила локоны и постриглась.
В личном микроблоге Валюшкина опубликовала свежее фото. На снимке можно увидеть новый имидж 57-летней артистки. "Родина приказала быть блондинкой! Значит, будем", – сообщила поклонникам знаменитость.
Подписчики внешним видом актрисы остались довольны. Новая прическа, по мнению интернет-пользователей, заметно преобразила Елену. Артистка теперь выглядит моложе своих лет.
"Лучше, чем с челкой. Она вас чуть портила. Сейчас вы выглядите совсем молодой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень хорошо и без челки🙏", "Неожиданно, но думаю, что Вам такой цвет волос тоже подходит. 👍💐💐💐", "Лена, я вас не сразу узнал, но от фото в восторге! Вам все идеально идет и стильная прическа и цвет волос, как солнышко яркая! ☀️🤗❤️💐", "Алилуйа! Наконец то нормальная форма и цвет👍", – хвалят звезду комментаторы.
Отметим, что на карантине из-за коронавирусной инфекции Елена Валюшкина активно работала. Знаменитость снималась в сериале Семена Слепакова "Окаянные дни". Сейчас артистка одновременно задействована в семи проектах. Судя по всему, Валюшкина сменила цвет волос ради новой роли.
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