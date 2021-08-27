Звезда "Кухни" Богатырев о желании ударить своего ребенка: Проявление слабости

Звезда сериалов "Кухня" и "Корни" Марк Богатырев 18 февраля 2021 года впервые стал отцом. Супруга и коллега по цеху Татьяна Арнтгольц подарила знаменитости сына Данилу.
В свежем интервью Богатырев признался, что роль папы для него очень ответственная. Актер хочет стать примером для сына, максимально окружить отпрыска заботой.
Сам Марк вырос без отца. Богатырев, как никто другой, понимает, что ребенку важна отцовская поддержка.
" Я хочу, чтобы он понимал, что у него точно есть человек, за которого он всегда может встать", – поделился актер "Кухни".
Богатырев старается как можно больше времени проводить с наследником. Артист показывает сыну свою любовь через общение и объятия.
Актер является противником воспитания детей с помощью телесных наказаний. Бить детей нельзя ни при каких обстоятельствах, говорит он. Желание шлепнуть, ударить своего ребенка, считает Богатырев, — это проявление "слабости". Объяснять крохе, что такое хорошо, а что такое плохо, можно иначе, например, словами.
2021 год Марк Богатырев посвятил семье. Из-за пандемии коронавирусной инфекции работы у артиста особо не было.
Судя по всему, роль кормильца в доме взяла на себя супруга звезды "Кухни" Татьяна Арнтгольц. Уже через три месяца после родов актриса вернулась к работе. Татьяна продолжила сниматься в шоу "Жди меня".
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