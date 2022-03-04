Теряет в день по килограмму: стало известно о состоянии отказавшейся от еды звезды "Кухни"

Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев улетел на Алтай. Актер проходит детокс-курс в специализированной клинике. Знаменитость голодает под присмотром медиков.
В личном микроблоге Богатырев поведал, что за четыре дня без еды сбросил четыре кило – в день по килограмму. Правда, на голодный желудок Марку плохо спится по ночам. Но бессонница, считает звезда "Кухни", нормальный процесс при голодании.
В санатории Марку Богатыреву делают оздоровительные процедуры. Он сидит в фитобочках, нежится в рапановых ваннах, ходит на МОК – очистку кишечника.
Ранее звезда "Кухни" признавалась, что уехала на Алтай, чтобы подумать, привести мысли в порядок. Марку нужна аскеза, чтобы понять, как жить дальше. Богатырев опустошен происходящими сейчас событиями.
В клинику, отметим, Марк Богатырев уехал один. В Москве актер оставил супругу, актрису и телеведущую Татьяну Арнтгольц, и сына Данилу. Наследнику звезды "Кухни" недавно исполнился год.
В семье Богатырева царит идиллия. Татьяна во всем поддерживает Марка. Актриса рада, что муж наконец-то нашел время, чтобы заняться здоровьем. В комментариях под публикацией Богатырева из клиники Арнтгольц признается ему в любви.