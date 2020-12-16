Сбежавший в глушь Богатырев из "Кухни" голодает

Звезда сериалов "Кухня" и "Корни" на время оставила столицу. Актер Марк Богатырев решил "перезагрузиться".

Знаменитость сбежала из шумной Москвы в алтайскую глушь. Марк Богатырев отдыхает в специализированном лечебном центре.

По словам актера "Кухни", он голодает уже четыре дня. За это время Марку удалось сбросить три с половиной килограмма. Богатыреву сложно ограничивать себя в еде, особенно тяжело ему приходится вечером. Перед сном артист только и думает, что о сытном ужине. Артист надеется, что в скором времени привыкнет к пустому желудку.

От постоянных мыслей о пище Марка Богатырева отвлекают различными оздоравливающими процедурами. Звезда сериала "Кухня" посещает массаж, гидрованны, обертывания и гирудотерапию. Артист ходит на прогулки вдоль живописной реки Катунь. Там клиенты клиники занимаются скандинавской ходьбой.

"Помимо голода, здесь проводят огромное количество процедур, которые помогают тебе не терять настрой и улучшают физическое и психологическое состояние!" – написал Марк Богатырев в личном "Инстаграм".

Общаясь с подписчиками, Марк Богатырев объяснил, почему решил на время отказаться от полноценного питания. По словам артиста, он хотел "почиститься и перезагрузиться". Как оказалось, голодовка звезды сериала "Кухня" должна длится пять дней. Далее знаменитость два дня будет находиться на "легкой диете".