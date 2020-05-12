"В обоих своих браках я счастливой не была": Валюшкина заговорила о проклятии

Валюшкина дважды была замужем. Первым супругом звезды был заслуженный артист Леонид Фомин. Он был педагогом Елены в театральном училище. В этих отношениях знаменитость была 11 лет. Второй раз звезда сериала "Корни" пошла под венец с режиссером Александром Яцко. Этот брак продлился 20 лет.
Елена Валюшкина не скрывает, что супружество ее не радовало. "В обоих своих браках я счастливой не была. Но, тем не менее, всегда была счастлива. Независимо от замужества", – сказала знаменитость. Актриса находила смысл жизни в детях, сыне и дочке, и работе. Любит Валюшкина путешествовать по миру.
Личная жизнь, по мнению Елены, у нее не сложилась из-за чего-то мистического. Валюшкина уверена, что на ее судьбу некоторым образом повлияла картина Марка Захарова "Формула любви". В ленте актриса исполнила роль Марии – девушки, в которую влюбился граф Калиостро.
Однажды Елена Валюшкина консультировалась у медиума. "Он так и сказал мне: "Формула любви" – это фильм-проклятие", – сказала звезда сериалов. Экстрасенс посоветовал актрисе еще раз посмотреть картину и проанализировать ее содержание. Елена послушно выполнила приказ провидца. Валюшкина сумела проследить в фильме немало параллелей с ее собственной судьбой.
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