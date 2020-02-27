"Чувствовала себя белой вороной": популярная актриса о съемках в сериале "Гранд"

1 марта на телеканале "Супер" стартует комедия "Гранд". В новых сериях к сплоченному касту артистов ситкома присоединилась Елизавета Кононова. Ей досталась роль Риты Федотовой – дочери хозяина отеля, Льва Глебовича.
По словам Елизаветы, вливаться в уже сработавшийся коллектив оказалось крайне сложно. Первые несколько смен Кононова держалась особняком и наблюдала за артистами.
"Все друг с другом общаются, обсуждают нажитое прошлое, смеются. А я чувствовала себя белой вороной, могла лишь сказать: "М-да, смешно", – призналась звезда сериала "Гранд" на пресс-завтраке, посвященном третьему сезону.
Со временем ситуация выправилась. Елизавета и сама не поняла, как стала частью группы. Кононова не скрывает, что очень полюбила коллег по съемочной площадке. Артистка благодарна касту проекта за теплый прием.
Ранее Елизавета Кононова говорила, что ее героиня в сериале "Гранд" – избалованная барышня, считающая себя лучше других. Артистка полагает, что такое отношение к окружающим обусловлено социальным положением семьи ее персонажа. Между тем Рита Федотова очень ранима, хоть никогда этого не показывает.
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