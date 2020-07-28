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Екатерина Николаевна Вилкова

Екатерина Николаевна Вилкова актриса

  • Дата рождения: 11 июля 1984
  • Место рождения: Горький
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 170
  • Вес: 57
  • Жена/Муж: Илья Любимов
  • Дети: Павла, Петр
  • Сериалы: Гранд – 2 сезон

Екатерина Вилкова пользуется большой популярностью телезрителей. Играла в кинолентах «Стиляги», «Вербное воскресенье», «Отель «Элион»», «Свадьба по обмену». Каждая ее роль воспринимается зрителями с большим интересом.

Екатерина Вилкова: биография

Яркий мюзикл «Стиляги» стал проходным билетом в большое будущее звезды. Однако в фильмографии артистки есть и другие заметные главные роли, благодаря которым она развивалась творчески и добилась сегодняшнего успеха.

Семья

Екатерина Вилкова появилась в семье у простых родителей. Отец Николай Вилков был электрик, а мама - вахтер. Дочка Катюша отличалась жизнерадостностью и любовью к спорту.

Детство и юность

В детстве Катя занималась гимнастикой, бадминтоном. Однако она не стала чемпионкой и не продолжила спортивную карьеру. Отличительной особенностью будущей звезды была определенная черта – девочка быстро воодушевлялась каким-либо процессом, но после остывала к нему.

В гимнастике Катя достигла больших высот, однако вскоре оставила спорт. Родители не ругали непостоянную дочку, поэтому прекрасно поняли увлечение Кати кинематографией и нормально восприняли новости о том, что дочка бросила спорт.

Будучи подростком, Екатерина Вилкова начала посещать курсы актерского мастерства в училище культуры Нижнего Новгорода. Но этого ей показалось маловато, и после окончания школы девушка отправилась в Москву. Катюша успешно прошла вступительные экзамены и стала студенткой МХАТа.

Екатерина Вилкова: карьера

Когда выдавалась свободная минута, юное дарование проходила всевозможные кастинги. Артистке все-таки досталась первая работа в кино в 2005 году – фильм «Статисфакция» стал первоначальной вехой звездной карьеры.

Приобретение опыта

В 2008 – 2009 гг. актриса снялась в различных проектах – сериал «Каменская», фильм «Застава Жилина». Судьбоносной картиной стал фильм «Стиляги». В 2010 трудилась на в «Елках». Зрителям также помнится сериал «Три мушкетера», где Вилкова играла Миледи.

Также были яркие героини в «Черной молнии», «Фурцевой». Фильмография Екатерины Вилковой обширна. Артистка даже засветилась в ситкоме «Кухня. Отель «Элеон»». В кинолентах партнерами Вилковой были Михаил Ефремов, Золотухин Валерий, Гармаш.

В 2015 Катя сыграла яркую роль в фильме «А зори здесь тихие». Последними работами звезды стали ситкомы фильма «Последний богатырь» и сериал «Холодные берега». Новости тележурналов пестрят публикациями о невероятно интересной сказке «Последний богатырь», в которой Катерина сыграла колоритную холодную Варвару.

Екатерина Вилкова: личная жизнь

Актриса любит независимость, поэтому любимый муж стремится с женой не спорить. Замуж за артиста Илью Любимова Катя вышла в 2011 году. Через год в молодой семье родилась девочка, а еще через два – мальчик. Актриса обожает проводить свободное время со своими детьми.

Кто главный

Муж разрешает Вилковой любые шалости и потакает всем капризам. Актриса иногда все же советуется с любимым человеком, однако поступает по-своему. В тоже время самые главные вопросы в семье решает всегда супруг.

Интересные факты

Катя серьезно увлекалась бисероплетением, приобретала килограммами бусинки и специальную литературу. Сделанные украшения носила сама и раздаривала знакомым.

Екатерина Вилкова: роли актера

У Екатерины Вилковой большой актерский опыт. Каждая роль любима и выстрадана.

Фильмы

  • «Сатисфакция» - фильм снят в 2005 году, сыграла Сонечку Голицину.
  • «Полное дыхание» - снят в 2007 году, играла рыбачку Катю.
  • «Вареники с вишней» - вышел в 2008 году, персонаж Катенька.
  • «Стиляги» - 2008, Бэтси.
  • «Тот, кто гасит свет» - 2008, Аня.
  • «Серная молния» - 2009, Екатерина Вилкова сыграла Светлову Настю.
  • «Елки» - 2010, персонаж Алиночка.
  • «На крючке» - 2010, играла Риту.
  • «А зори здесь тихие» - персонаж Кирьянова.
  • «Последний богатырь» - 2017, колдунья.

Сериалы

  • «Главный калибр» - появился в 2006 году, роль Анастасии.
  • «Застава Жилина» - сериал снят в 2008, сыграла Елизавету.
  • «Каменская 5» -2008, артистка Алина.
  • «Отцы и дети» - 2008, сыграла Фенечку.
  • «Достоевский» - 2011, Анна.
  • «Фурцева» - 2011, дочь Фурцевой.
  • «Белая гвардия» - 2012, Юлечка.
  • «Однажды в Ростове» - 2012, Айнике.
  • «Истребители» - 2013, Лидия.
  • «Три мушкетера» - 2013, Миледи.
  • «Холодные берега» - 2019, персонаж Алина.

Актер сегодня

В данный момент Екатерина Вилкова занята в нескольких кинолентах. Продолжаются съемки картин с участием звезды «Черное море», «Ряд 19», «Последний богатырь 2». Свободные от работы часы артистка стремится провести с семьей.

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