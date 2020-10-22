Екатерина Вилкова пользуется большой популярностью телезрителей. Играла в кинолентах «Стиляги», «Вербное воскресенье», «Отель «Элион»», «Свадьба по обмену». Каждая ее роль воспринимается зрителями с большим интересом.
Яркий мюзикл «Стиляги» стал проходным билетом в большое будущее звезды. Однако в фильмографии артистки есть и другие заметные главные роли, благодаря которым она развивалась творчески и добилась сегодняшнего успеха.
Екатерина Вилкова появилась в семье у простых родителей. Отец Николай Вилков был электрик, а мама - вахтер. Дочка Катюша отличалась жизнерадостностью и любовью к спорту.
В детстве Катя занималась гимнастикой, бадминтоном. Однако она не стала чемпионкой и не продолжила спортивную карьеру. Отличительной особенностью будущей звезды была определенная черта – девочка быстро воодушевлялась каким-либо процессом, но после остывала к нему.
В гимнастике Катя достигла больших высот, однако вскоре оставила спорт. Родители не ругали непостоянную дочку, поэтому прекрасно поняли увлечение Кати кинематографией и нормально восприняли новости о том, что дочка бросила спорт.
Будучи подростком, Екатерина Вилкова начала посещать курсы актерского мастерства в училище культуры Нижнего Новгорода. Но этого ей показалось маловато, и после окончания школы девушка отправилась в Москву. Катюша успешно прошла вступительные экзамены и стала студенткой МХАТа.
Когда выдавалась свободная минута, юное дарование проходила всевозможные кастинги. Артистке все-таки досталась первая работа в кино в 2005 году – фильм «Статисфакция» стал первоначальной вехой звездной карьеры.
В 2008 – 2009 гг. актриса снялась в различных проектах – сериал «Каменская», фильм «Застава Жилина». Судьбоносной картиной стал фильм «Стиляги». В 2010 трудилась на в «Елках». Зрителям также помнится сериал «Три мушкетера», где Вилкова играла Миледи.
Также были яркие героини в «Черной молнии», «Фурцевой». Фильмография Екатерины Вилковой обширна. Артистка даже засветилась в ситкоме «Кухня. Отель «Элеон»». В кинолентах партнерами Вилковой были Михаил Ефремов, Золотухин Валерий, Гармаш.
В 2015 Катя сыграла яркую роль в фильме «А зори здесь тихие». Последними работами звезды стали ситкомы фильма «Последний богатырь» и сериал «Холодные берега». Новости тележурналов пестрят публикациями о невероятно интересной сказке «Последний богатырь», в которой Катерина сыграла колоритную холодную Варвару.
Актриса любит независимость, поэтому любимый муж стремится с женой не спорить. Замуж за артиста Илью Любимова Катя вышла в 2011 году. Через год в молодой семье родилась девочка, а еще через два – мальчик. Актриса обожает проводить свободное время со своими детьми.
Муж разрешает Вилковой любые шалости и потакает всем капризам. Актриса иногда все же советуется с любимым человеком, однако поступает по-своему. В тоже время самые главные вопросы в семье решает всегда супруг.
Катя серьезно увлекалась бисероплетением, приобретала килограммами бусинки и специальную литературу. Сделанные украшения носила сама и раздаривала знакомым.
У Екатерины Вилковой большой актерский опыт. Каждая роль любима и выстрадана.
В данный момент Екатерина Вилкова занята в нескольких кинолентах. Продолжаются съемки картин с участием звезды «Черное море», «Ряд 19», «Последний богатырь 2». Свободные от работы часы артистка стремится провести с семьей.