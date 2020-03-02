Нельзя помочь: Лыков о приоритетах и неудачах в личной жизни

Артисту досталась роль харизматичного хозяина отеля Льва Глебовича Федотова. Персонаж Александра предприимчивый бизнесмен, заработавший внушительный капитал благодаря уверенности в себе, упорству и некоторой доле авантюризма.
Между тем личная жизнь Льва Глебовича не сложилась. Предприниматель много раз женился, разводился, заимел шестерых детей, к некоторым из которых испытывает прохладные чувства, однако подругу жизни так и не встретил. Актер Александр Лыков считает, что пробел в личной жизни у его персонажа возник из-за того, что тот не уделял этой стороне жизни достаточно времени. Федотов весь в своей работе.
"Приоритеты расставлены такие, что именно это занимает его ум и временное пространство. Вот и все. Разные люди расставляют себе в жизни разные приоритеты. Именно из-за того, что они так расставили приоритеты, они так и живут", – сказал Александр "Дни.ру".
Звезда сериала "Гранд" уверена, что помочь Льву Глебовичу в решении этого вопроса нельзя. Слушать напутственные слова он просто не будет.
"Льву Глебовичу советов не надо пока давать, он их сам дает, если вы помните. Он все время говорит: "Хочешь совет?". Поэтому вряд ли он будет слушать чьи-то советы внимательно, потому что, если бы он их слушал, он бы Львом Глебовичем не стал", – сказал Александр Лыков.
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