"Воспринял эту новость особенно тяжело": крах романа больно ударил по звезде "Друзей"

Артист выглядит крайне подавленным, сообщают американские репортеры.

Звезда ситкома "Друзья" Мэтт Леблан День всех влюбленных проведет в одиночестве. 54-летний артист расстался с возлюбленной, продюсером Авророй Маллиган.

Отношения Леблана и Маллиган, как сообщают инсайдеры, завершились относительно недавно. Точная причина краха романа не называется. "Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя", – туманно высказывается источник, близкий к актеру.

Как оказалось, в последнее время Леблан и Маллиган виделись крайне редко – он работал в Лос-Анджелесе и много путешествовал по миру, она трудилась в Великобритании. Леблан очень переживает из-за разрыва с 36-летней зазнобой.

"Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело", – отмечает инсайдер.

Мэтт Леблан и Аврора Маллиган познакомились в 2016 году. Актер и продюсер встретились на съемках программы Top Gear. Несколько лет звезда "Друзей" трудилась на шоу ведущим.

Накануне папарацци запечатлели Леблана на одной из улиц Лос-Анджелеса. Артист выходил из автомастерской. Как сообщают репортеры, знаменитость выглядела крайне подавленной. Мэтт был облачен в черную футболку, спортивные штаны в тон и кроссовки. Седину артист спрятал под кепкой, а глаза под солнцезащитными очками.

Актер "Друзей", напомним, три года был женат на Мелиссе Макнайт. Влюбленные поженились после шести лет романа. В этом браке у знаменитости родилась дочь Марина Перл Леблан. Мэтт Леблан развелся в 2006-м. За несколько месяцев до этого артисту пришлось публично извиняться перед супругой за измену со стриптизершей.