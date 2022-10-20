Актер сериала "Друзья" Мэттью Перри впал в кому после передоза: Не выживет

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри оказалась на грани смерти.

Ни для кого не секрет, что Мэттью Перри уже много лет борется с наркозависимостью. Правда, все его попытки победить оказывались провальными: из раза в раз он возвращался к употреблению запрещенных веществ. Один из таких камбэков закончился для звезды сериала "Друзья" тяжелыми последствиями.

После пережитого "Чендлер Бинг" решил написать автобиографию, в которой в деталях описал весь ужас, который происходил с ним в последние годы. Как оказалось, четыре года назад американский актер переборщил с употреблением запрещенных веществ и тем самым едва не подписал себе смертный приговор: у кумира миллионов лопнула толстая кишка, после чего его экстренно госпитализировали.

В больнице актер из сериала "Друзья", как передает Пятый канал, провел в коме две недели, а медики, по данным РИА ФАН, говорили, что вероятность того, что он выживет, всего два процента.

"Меня посадили на аппарат под названием ЭКМО, который выполняет функции дыхания для сердца и легких. Как говорится, радуйся, Мария. Никто не выживет", – вынес себе страшный приговор Мэттью Перри .

К счастью, все обошлось. Актер встал на ноги, а после выхода из комы пережил 14 операций! Теперь для "Чендлера Бинга" наступили дни полной трезвости, а в своей голове он держит фразу врача.

"В следующий раз, когда вы захотите принять дозу, просто представьте, что проживете с калоприемником всю оставшуюся жизнь", – поделилась звезда сериала "Друзья".