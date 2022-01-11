"Не было ничего хуже": звезда "Друзей" призналась в позорном провале

В 2000 году на экраны вышла третья часть серии фильмов "Крик". Одну из главных ролей в ленте, журналистку Гэйл Уэзерс, сыграла звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс. В картине Кокс появилась в очень экстравагантном виде – ее челка едва прикрывала лоб и казалась крайне небрежной. В интервью коллеге по цеху Дрю Бэрримор актриса объяснила причину столь странной стрижки.
По словам Кортни Кокс, челка, которую видят зрители в третьем "Крике", накладная. Предполагалось, что искусственные локоны закроют весь лоб, но из-за досадной ошибки получилось иначе. Все из-за того, что челку решили стричь прямо на площадке. Когда промах обнаружили, было уже поздно – второго комплекта фальшивых прядей на съемках не нашлось. Кортни заставили работать с тем, что есть.
"Не было ничего хуже", – вспоминает свой внешний вид звезда "Друзей".
Знаменитость призналась, что этот позорный провал стал для нее хорошим уроком. По словам Кокс, ее кошмарная прическа навсегда останется на пленке.
Как писали "Дни.ру", летом минувшего года Кортни Кокс отметила 57-летие. Одной из первых звезду "Друзей" поздравила коллега по сериалу Дженнифер Энистон. Кокс и Энистон дружат уже более 27 лет. Дженнифер является крестной единственной дочери Кортни.