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Сериалы
Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома

Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома

Кортни Кокс из сериала "Друзья" избавилась от жилища.
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Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс рассказала, что была вынуждена продать дом. Жить актрисе мешали потусторонние силы.

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В свежем интервью Кортни поведала, что однажды купила милый особняк в Лос-Анджелесе. Квадратные метры знаменитость приобрела в известном районе Лорел Каньон, которые в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия был центром музыкальной революции. До звезды "Друзей" зданием в разное время владели певица Кэрол Кинг и актриса Джипси Роуз Ли.

Кэрол Кинг, которая продавала дом Кортни Кокс, предупредила ее о привидении. Вокалистка сказала актрисе, что в доме обитает призрак. Кокс тогда не верила ни во что мистическое.

Позднее на привидение начали жаловаться друзья Кокс, которые приезжали к ней погостить. Они говорили, что ночью на край их кровати садилась некая женщина. Родные знаменитости чувствовали присутствие потусторонних сил в доме.

Однажды в дверь особняка актрисы позвонил курьер. Кортни Кокс открыла доставщику дверь, чтобы забрать заказ. Мужчина внезапно спросил звезду "Друзей", обитают ли в ее доме привидения. Курьер признался, что увидел нечто сверхъестественное. "За вами кто-то стоит", – сказал актрисе мужчина.

С тех пор Кокс не могла оставаться ночью одна дома. Ей казалось, что рядом бродит призрак. Спустя время знаменитость продала неспокойную жилплощадь.

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Фото: Dave Starbuck via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 16:23 Источник: Jimmy Kimmel Live ✓ Надежный источник
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