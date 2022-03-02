Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс рассказала, что была вынуждена продать дом. Жить актрисе мешали потусторонние силы.
В свежем интервью Кортни поведала, что однажды купила милый особняк в Лос-Анджелесе. Квадратные метры знаменитость приобрела в известном районе Лорел Каньон, которые в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия был центром музыкальной революции. До звезды "Друзей" зданием в разное время владели певица Кэрол Кинг и актриса Джипси Роуз Ли.
Кэрол Кинг, которая продавала дом Кортни Кокс, предупредила ее о привидении. Вокалистка сказала актрисе, что в доме обитает призрак. Кокс тогда не верила ни во что мистическое.
Позднее на привидение начали жаловаться друзья Кокс, которые приезжали к ней погостить. Они говорили, что ночью на край их кровати садилась некая женщина. Родные знаменитости чувствовали присутствие потусторонних сил в доме.
Однажды в дверь особняка актрисы позвонил курьер. Кортни Кокс открыла доставщику дверь, чтобы забрать заказ. Мужчина внезапно спросил звезду "Друзей", обитают ли в ее доме привидения. Курьер признался, что увидел нечто сверхъестественное. "За вами кто-то стоит", – сказал актрисе мужчина.
С тех пор Кокс не могла оставаться ночью одна дома. Ей казалось, что рядом бродит призрак. Спустя время знаменитость продала неспокойную жилплощадь.