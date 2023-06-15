Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья"

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Четверг 15 июня

17:40Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья" 17:20Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны 17:00На 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева 16:40"Забрала из школы": Боня пожаловалась на травлю дочери 16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне 15:20"Я чувствую боль Александра": Сорвавшегося с проклятиями на женщин Васильева оправдали 15:00Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14:40Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 14:38"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме 14:20Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня 14:00Напоил пассажиров коньяком: выходка Пенкина в самолете попала на видео 13:40Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета 13:20Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа 13:00"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым* 12:40"Скоро узнаем новости о беременности": Блогер рассказал о появлении Семенович в отделении ЭКО 12:20В Кемерово грабитель напал на охранника ТЦ 12:00Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 11:40"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах 11:20В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа 11:00"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях 10:40"Мысли остаться за рубежом не было": Что помешало Маликову эмигрировать из России 10:20Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина 10:00"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм 09:40В Новосибирске упал башенный кран 09:20"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз 09:00Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом 08:20"Остался очень доволен": стало известно об интимной связи Маршала и Ветлицкой 08:00Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон 06:38Приятное с полезным: эффективное средство от комаров 04:06Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов" 02:21Районов с доступным жильем стало больше 00:26Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40 22:40Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог 22:20Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья 21:40Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма 20:40Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша 20:20Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам 20:00Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии 19:24Ляйсан Утяшева напугала фанатов фигурой в купальнике 18:40"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 18:30Джиган исполнил новую песню вместе с трехлетним сыном 18:20Недавно родившая жена Прилучного показала сексуальную фигуру 18:00Валдис Пельш перенес операцию – СМИ 17:40Авторитет Бородиной поставили под сомнение: телезвезда ответила жестко 17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья"

Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья"

Кортни Кокс из культового сериала "Друзья" прошла нелегкий путь, полный испытаний и падений.

15 июня звезде и любимице миллионов Кортни Кокс из сериала "Друзья" исполнится 59 лет, но она по-прежнему хороша и харизматична, как и много лет назад.

Яркая брюнетка из сериала "Друзья" ждала своей заветной роли Моники на протяжении десяти лет. Съемки в сериале сделали ее не только популярной, но и подарили крепкую дружбу с актрисой Дженнифер Энистон, которая стала крестной ее дочери.

Изначально Кортни Кокс проходила кастинг на роль Рейчел, но в итоге ее утвердили на роль Моники. На протяжении десяти лет Кортни и ее коллеги – Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Мэттью Перри снимались в сериале "Друзья". Этот ситком стал целым периодом жизни актрисы.

В пятом сезоне у Кортни Кокс начался роман с Чендлером. Потом она сблизилась с основателем группы Counting Crows Адамом Дьюрицем, но ничего серьезного не вышло. В 1989-м Кортни Кокс сошлась с Майклом Китоном, однако после шести лет совместной жизни пара распалась. После этого Кокс встречалась с Дэвидом Аркеттом, который был ее поклонником. Пара поженилась.

Счастье материнства Кортни Кокс из "Друзей" испытала не сразу. перед этим она прошла много мучений и испытаний. Как выяснилось, перед тем, как забеременеть и успешно выносить ребенка, Кортни Кокс перенесла предательство и аж восемь выкидышей. Родила Кортни от своего мужа, и в последних сериях ситкома снималась уже беременной. В 2004-м у Кортни и Дэвида родилась дочь Коко Райли.

15 июня 2023, 17:40
Кортни Кокс. Фото: Lev Radin/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Чехова показали без глянца: выкидыш у жены, измены и любовь на расстоянии

Фото: Пресс-служба МХАТ им. Горького
Фото: Пресс-служба МХАТ им. Горького
Фото: Пресс-служба МХАТ им. Горького
Фото: Пресс-служба МХАТ им. Горького

По теме

Звезды "Друзей" раздавлены смертью исполнителя роли Гантера

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Друзья – 10 сезон (сериал)

От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023

От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023
Подборка громких сериалов, которые вы сможете посмотреть в числе первых. У каждого жителя нашей планеты есть свои привычки.

"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале

"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале
Николай Фоменко в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от работы в новом проекте. Знаменитый актер продолжает трудиться на благо зрителей – и в театре, и в кино.

Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж

Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж
Недавно отметившая юбилей Луиза-Габриэла Бровина объявила о помолвке. Юная звезда российского кино Луиза-Габриэла Бровина, запомнившаяся многим по роли в сериале "Закрытая школа", выходит замуж за своего возлюбленного, музыканта Никиту Макарова.

Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание

Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание
На 68 году жизни скончался узнаваемый киноактер, педагог и гений театрального искусства Андрей Торхов. В его творческом багаже накопилось множество ролей, которые были сыграны с душой.

"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни

"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни
Актриса Алина Ланина, прославившаяся благодаря роли в сериале "СашаТаня", рассказала, как скрывала беременность от зрителей. Алина Ланина сыграла супругу бизнесмена Сильвестра Сергеева в сериале "СашаТаня", благодаря чему у нее появилось много поклонников.

Выбор читателей

14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 14/06Срд"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 13/06Втр"Он красавчик": как выглядит зять Анастасии Заворотнюк