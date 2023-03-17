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Пятница 17 марта

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Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева

Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева
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Актриса ушла из проекта и посвятила себя новому занятию

Юлия Яковлева знакома зрителям по сериалу "Тайны следствия". Актриса исполняла роль секретарши Зои более 15 лет, а затем неожиданно для всех покинула проект. С тех пор о жизни звезды известно не так много. Теперь она редко появляется на экранах и посвящает себя другому делу.

Юлия Яковлева появилась на свет в 1965 году и выросла в творческой атмосфере. Мама будущей артистки работала художником по костюмам и привила дочери любовь к театру. Юлия с ранних лет увлекалась творчеством и осваивала азы актерского мастерства в театральной студии. К счастью, труды оказались не напрасны. Окончив школу, Яковлева успешно прошла отбор в Институт музыки и кинематографии.

В 1985 году актриса начала свою кинокарьеру, дебютировав в картине "Порох". Следующие годы Юлия много работала и играла как ведущие, так и малозаметные роли. Но главным подарком судьбы для нее стали съемки в сериале "Тайны следствия". Роль секретарши Зои прославила артистку на всю страну и сделала из нее настоящую звезду.

Личная жизнь Юлии Яковлевой сложилась менее удачно, чем ее карьера. В 1987 году у актрисы родился сын от однокурсника Константина Анисимова. Влюбленные состояли в отношениях, но не спешили идти в загс. Артистка отказывалась регистрировать брак, чтобы сохранить статус матери-одиночки и получить квартиру. А затем союз В какой-то момент Яковлева устала терпеть слухи об изменах избранника и ушла от него.

Сейчас, в свои 57 лет, Юлия Яковлева по-прежнему одинока. Она никогда не была замужем и одна воспитала единственного сына. Актриса посвящает себя карьере, но последние годы снимается не так активно, как раньше. В 2017 году она по собственной воле покинула "Тайны следствия", а затем буквально променяла кино на шляпки. Теперь звезда занимается изготовлением головных уборов и нечасто радует поклонников новыми работами.

17 марта 2023, 12:40
Фото: кадр youtube.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Анне Ковальчук 39: от Маши Швецовой до Маргариты

Ради роли Маши Швецовой Ковальчук пошла на хитрость. По сценарию, героине сериала за 30, Анне же было всего 22 года. Но сценарий безумно понравился актрисе. Создателям фильма она сказала, что ей 29.
Во время съемок "Мастера и Маргариты" актриса неожиданно потребовала исключить из фильма сцену, в которой мальчик называет ее героиню мамой. Актриса заявила, что этот эпизод – предательство по отношению к ее дочери Злате.
В картине "Адмирал" Анна сыграла Софью, жену Колчака (Константина Хабенского). "Она обладала бездной терпения и благородства, которые совершенно меня покорили, - говорила актриса о своей героине. - Я понимаю, что она получила другое, отличное от нашего, воспитание. Но современным женщинам - нетерпеливым, грубым и неженственным - действительно есть чему у нее поучиться".
Ковальчук оказалась способна не только на положительные, но и на отрицательные роли, сыграв в сериале "Личное дело капитана Рюмина" пациентку психбольницы. Безумная Лиза кидалась на санитаров, сама себе наносила страшные раны и приводила в ужас телезрителей.
Благородно-надменная княжна Анастасия в историческом сериале "Петр Первый. Завещание" - это тоже Анна
Но все-таки нам привычнее видеть Анну в образе заботливой и чуткой к чужой беде женщины. Очередная ее героиня - врач-гематолог Ольга Николаевна, рискуя жизнью, становится донором для 15-летней онкобольной девочки.
"Час пик" - первый фильм, где Ковальчук и Константин Хабенский играют семейную пару, которая находится на грани разрыва. Видимо, у них это хорошо получилось - еще раз этот тандем сняли в "Адмирале".
Преуспевающая и капризная писательница сбегает в деревню для работы над очередным романом. Но работа не идет - жизнь писательницы отравляет то угрюмый военный, то странного вида мальчик, сбежавший из детдома и мечтающий найти свою маму...

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