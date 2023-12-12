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Вторник 12 декабря

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ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google

ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google
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Компания проанализировала поисковые запросы пользователей за уходящий год. Названы сериалы, которые чаще всего искали в интернете.

Декабрь – месяц. когда традиционно подводят итоги уходящего года. Удалось выяснить, какие сериалы чаще всего искали пользователи сети. Для этого специалисты проанализировали поисковые запросы, пишет портал Ридлайф.ру.

"Одни из нас"

Драма погружает зрителя в реальность, в которой грибы начали жить собственной жизнью. Заражение кордицепсом отразилось на мировом укладе. Паразит, попадая на тело хозяина, полностью подчиняет его волю. История закручивается вокруг строителя Джоэла, который пытается выжить в новом мире.

"Уэнздей"

Наследница семейки Аддамс приходит учиться в академию. Ей предстоит встретиться с тайнами, любовью и убийцей. Чем окончатся приключения девушки? Зрителю предстоит узнать об этом после двух сезонов сериала.

"Грызня"

Случайная встреча двух незнакомцев дает им возможность отвлечься от собственных проблем. До судьбоносного ДТП она не знает как побороть душевную пустоту, а он стремительно беднеет. изменится ли что-то в их жизни после инцидента на парковке?

"Падение дома Ашеров"

Немолодой владелец крупной фармацевтической компании участвует в неоднозначном судебном процессе. Его пытаются наказать за выпуск опасных лекарств. История начинает раскручиваться в неожиданном направлении, когда речь заходит о детях магната.

"Кумир"

Юная певица пытается справиться с вызовами внешнего мира. На ее пути возникает мужчина, который пытается взять под контроль все происходящее с девушкой. В сериале играет дочь Джони Деппа Лили-Роуз.

12 декабря 2023, 02:15
Мужчина на диване. Фото: © Булкин Сергей\ news.ru/www.globallookpress.com
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