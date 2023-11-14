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Вторник 14 ноября

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Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного

Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного
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Филипп Бледный не входит в число знаменитостей, которые выставляют личную жизнь напоказ.

Как и любой творческий человек, артист сталкивается со взлетами и трудностями в профессии. Однако сейчас, после недавней премьеры новых "Папиных дочек", он находится буквально на пике популярности. Портал gazetametro.ru рассказал, как складывается жизнь Филиппа Бледного за пределами экранов.

Будущий актер появился на свет в 1988 году и вырос в творческой семье. Как и старший брат Илья, он еще в детстве осознал, что хочет пойти по стопам родителей и построить карьеру в кино. Так, уже в 11 лет юный артист дебютировал на экранах. Однако по-настоящему прославился он лишь к окончанию училища, сыграв в сериале "Папины дочки".

С этим проектом связана не только карьера, но и личная жизнь звезды. Работая на съемках, Филипп Бледный сдружился со многими коллегами. Из-за этого ему часто приписывали романтические отношения с актрисами сериала. Какое-то время фанаты были уверены, что артист встречается с экранной возлюбленной Анастасией Сиваевой. А затем актера заподозрили в романе с Елизаветой Арзамасовой, с которой он не только играл в сериале, но и работал на театральной сцене.

Как бы публике ни хотелось верить в эти красивые пары, догадки не подтвердились. Филипп Бледный утверждал, что с коллегами его связывает только дружба. К тому же, в 2020 году Елизавета Арзамасова связала себя узами брака с Ильей Авербухом, перечеркнув все домыслы. А вот сам артист ее примеру пока не последовал.

О своей личной жизни главный герой новых "Папиных дочек" не рассказывает. Но, судя по всему, вторую половинку он пока не нашел. В свои 35 лет актер продолжает носить статус холостяка. Впрочем, вполне возможно, что в скором времени ему все же повезет в любви. После перезапуска культового сериала артисту начали приписывать роман с 19-летней Полиной Денисовой, сыгравшей старшую из его экранных дочек. Сам же Филипп Бледный на слухи пока не ответил.

14 ноября 2023, 17:10
Филипп Бледный. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
gazetametro.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

Кадр из сериала &quot;Воронины&quot; (2009-2019)
Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Федор Добронравов и Софья Стеценко. Кадр из сериала &quot;Сваты-4&quot; (2010)
Фото: vk.com/id339916349
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Фото: instagram.com/sikoraksa
Кадр youtube.com

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