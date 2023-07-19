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Среда 19 июля

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Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек"

Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек"
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Недавно стало известно, что сериал "Папины дочки" вновь вернется на экраны. С момента выхода последней серии прошло десять лет.

Актер Михаил Казаков, сыгравший в "Папиных дочках" Илью Полежайкина, рассказал, почему его не взяли в продолжение проекта. Причина кроется в его инвалидности, которая возникла в результате полученной несколько лет назад травмы.

Казаков сообщил, что с ним связывались продюсеры. Тогда артист сразу предупредил, что во время съемок будет с аппаратом Илизарова. После этого в работе наступила пауза, аппарат в это время Казакову сняли. Представители съемочной группы повторно связались с актером.

"Поинтересовались, сняли аппарат или нет? Сказал, что сняли. Они спрашивают: ''Бегать и прыгать можешь? ''. Я говорю: ''Ходить могу, а бегать и прыгать нет''. На этом и все", — цитирует Казакова телеканал "360".

Продюсеры сериала обещали перезвонить, но Казаков в итоге остался без приглашения. Актер признался, что не расстраивается, что не попал в продолжение сериала. Сейчас у него хватает проектов, благодаря которым он зарабатывает на хлеб.

Ранее актер Филипп Бледный сообщил, что его персонаж Веник сильно изменился в "Папиных дочках". Его персонаж больше не будет "экзальтированным мальчишкой", отмечает RT.

19 июля 2023, 10:23
Михаил Казаков в роли Полежайкина. Фото: kinopoisk.ru
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем

Михаил Казаков воплотил образ воздыхателя Галины сергевны, незадачливого толстяка Полежайкина.
Актер известен ролями в киножурнале "Ералаш".
Однако сейчас Михаил Казаков возмужал и стал неузнаваем.
Артист женился и стал отцом.
Но артистизм у Михаила никуда не делся.
Еще недавно Казаков был весьма упитан (с приемной дочерью).
актер проявил волю, чтобы похудеть.
Михаил регулярно занимается спортом, что сказалось на его внешности.
Разница очевидна.

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