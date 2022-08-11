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В свои 40 не торопится замуж и до сих пор без детей: как живет звезда "Тайн следствия" Эмилия Спивак

В свои 40 не торопится замуж и до сих пор без детей: как живет звезда "Тайн следствия" Эмилия Спивак

Популярность пришла к актрисе сразу после дебюта на экранах. А вот в личной жизни ей до сих пор не улыбнулась удача.
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Эмилия Спивак появилась на свет в 1981 году в семье театрального режиссера Семена Спивака. Будущая артистка росла застенчивым ребенком, но с самого детства знала, что свяжет жизнь со сценическим искусством. После школы она исполнила свою мечту, поступив в академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

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Главную роль в своей карьере Эмилия Спивак получила еще в студенческие годы. Актриса пошла на пробы "Тайн следствия", чтобы проверить свои силы, и попала в проект. Спивак не только гармонично вписалась в историю, которая уже полюбилась зрителям, но и вошла в число любимиц публики. Героиня артистки должна была появиться в сериале всего на несколько серий, а в итоге стала одним из главных персонажей и задержалась на восемь сезонов.

После съемок в "Тайнах следствия" перед Спивак буквально оказались открыты все двери. Вскоре она снялась в фильме "Статский советник" и закрепила свой успех. Эмилия прославилась на всю страну, начала активно сниматься и стала востребованной актрисой. И если карьера звезды складывалась гладко, то в любовных делах ее часто преследовали трудности.

Личную жизнь Эмилии Спивак нельзя назвать бурной. Знаменитость не попадала в громкие любовные скандалы, не отбивала чужих мужей и не крутила романы на глазах у всей страны. Тем не менее серьезные отношения в ее жизни были. Однако замуж актриса вышла всего один раз, к тому же, неудачно.

В 2005 году у Эмилии Спивак завязался роман с актером Даниилом Спиваковским. Коллеги познакомились на кинофестивале "Кинотавр" и были вместе около года. В один момент возлюбленный даже сделал артистке предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Вскоре Спивак поняла, что пока не готова к созданию семью.

В 2015 году Эмилия все-таки решилась связать себя узами брака. Ее избранником стал актер и режиссер Эрнест Тимерханов. Влюбленные познакомились и начали встречаться еще в студенческие годы, но тогда у них ничего не вышло. Встретившись вновь спустя много лет, однокурсники возобновили отношения и поженились. Увы, брак оказался скоротечным. Супруги развелись, прожив вместе всего полтора года.

Сейчас, в свои 40 лет, Эмилия Спивак не торопится выходить замуж. Детей у актрисы пока не появилось. Если раньше звезда мечтала о наследниках, то теперь относится к вопросу пополнения проще. Эмилия уверена, что все сложится так, как и должно быть. Судя по всему, сожалеть об отсутствии семьи Спивак попросту некогда. Она по-прежнему остается востребованной актрисой и много работает.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Эмилия Спивак. Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 06:29 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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