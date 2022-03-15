"Безруков – мой счастливый билет": Что известно о звезде сериала "Янычар" Илье Малакове

На Первом канале началась трансляция сериала "Янычар". Центрального персонажа в ленте, казака Алеху, сыграл Илья Малаков. Что известно о 31-летнем артисте?
Илья Малаков родился и вырос в Рязанской области. В детстве будущая знаменитость увлекалась греко-римской борьбой, а об актерстве даже и не мечтала. После школы Малаков изучал информатику и английский язык в Рязанском университете, а также играл в КВН.
Немаловажную роль в судьбе Ильи Малакова сыграл известный актер Сергей Безруков. Однажды знаменитость приехала в Рязань с постановкой "Хулиган". Маклаков, увидев работу Безрукова на сцене, был так поражен, что тоже захотел связать жизнь с театром. Изучать актерское ремесло он решил во ВГИКе. Илью взяли на курс Александра Яковлевича Михайлова. Уже в первый год студенчества Илья Малаков прошел отбор в труппу театра Безрукова, где прослужил много лет.
"Встреча с Безруковым – конечно, мой счастливый билет, 100%!" – говорит Малаков.
Кинодебют Ильи Малакова случился в 2013 году в сериале "Корабль". Узнавать молодого актера начали после появления в фильме "Легенда о Коловрате" режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого.
31-летний Илья Малаков не женат, но закоренелым холостяком себя не считает. Актер надеется в будущем встретить женщину, с которой создаст семью. В свободное от работы время Малаков занимается музыкой. Илья – солист пранк-поп-бенда "CRUSHИ".