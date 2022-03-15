"Время такое...": звезда сериала "Янычар" уже не рада премьере на Первом канале

Первый канал начал трансляцию приключенческого сериала "Янычар". Лента рассказывает о казаке Алехе, который оказывается в плену у турецкого султана и становится янычаром Али.
Главную женскую роль в сериале исполнила 25-летняя актриса Арина Жаркова. В свежем интервью исполнительница роли Анны Исленьевой призналась, что не почувствовала радости, когда узнала о премьере "Янычара" на Первом канале. Жаркова, судя по всему, очень расстроена из-за ситуации в России и на Украине.
"В свете последних событий все отходит на второй план, и уже совсем не волнительно, не трепетно и даже, скорее, грустно…" - посетовала девушка.
Между тем Жаркова не скрывает, что очень сильно ждала выхода сериала. "Янычар" – второй большой проект в карьере девушки. Теперь Арина ждет реакции близких людей на картину. Артистка будет счастлива, если семью порадует ее работа.
На данном этапе Арина Жаркова боится строить какие-либо планы. Артистка надеется, что в ближайшем будущем не лишится возможности сниматься в кино и играть в театре. "Время такое..." – подчеркнула девушка.