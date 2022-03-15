"Накачанный силиконом бред": Хилькевич растоптали за кривляния в тяжелые времена

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич разозлила подписчиков. В соцсетях актриса опубликовала видео, на котором кривляется и открывает рот под фонограмму мужского голоса.
"Неужто хотите здесь кого-то снова арестовать? Может быть меня? За превышение красоты? Каюсь, виновен!" – разыгрывает Анна Хилькевич сценку на камеру.
Беззаботность и кураж Анны вывели пользователей Сети из себя. На звезду "Универа" комментаторы обрушились с критикой. По мнению интернет-обитателей, наступили непростые времена. Люди в России и на Украине столкнулись с беспрецедентными трудностями. Дескать, сейчас не самой лучшее время для шутовства на камеру.
Критиковали Хилькевич и за внешний вид. По мнению обитателей интернета, Анна переборщила с "уколами красоты" и макияжем. Обилие косметики на лице лишило звезду привлекательности, считают комментаторы.
"Накачанный силиконом бред (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть бы мозги включила для приличия", "Годики берут свое", "В эти дни вскрывается кто на что горазд. Вы только на кривляния и тупые улыбки", "натуральной красоты вообще не видно, все замазюкала позакрашивала, не лицо, а детский рисунок ужас", – топчут звезду пользователи Сети.