Каждая копейка важна: звезда "Следа" Евгений Кулаков борется за неизлечимо больного сына

Что известно о жизни Евгения Кулакова вне экрана.

Выпускник Щукинского училища Евгений Кулаков известен прежде всего благодаря сериалу "След". В теленовелле о сотрудниках вымышленной Федеральной экспертной службы актер 15 лет играет одаренного компьютерщика Ивана Тихонова. Кроме того, в творческой биографии артиста есть популярные ленты "СОБР", "Метод", "Физрук" и другие.

Только в минувшем, 2021 году, Евгений Кулаков умудрился сняться в пяти проектах. Звезде "Следа" приходится много трудиться, чтобы обеспечить всем необходимым неизлечимо больного 17-летнего наследника.

У старшего сына Евгения Кулакова и его супруги Ольги Бужор, Ильи, ДЦП и аутизм. Долгое время артист скрывал диагнозы наследника, но со временем решил сказать поклонникам правду. В ноябре 2020-го Илье сделали сложную операцию. Благодаря работе хирургов наследник Кулакова смог встать на ноги.

"Сегодня Илья решил сам пойти за покупкой и так как мы поддерживаем его инициативу, это для нас цель и задача, мы тут же не медля собрались и вышли. Илья решил идти пешком, так и сделали (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – хвастается Евгений Кулаков в личном микроблоге.

Каждую заработанную копейку звезда "Следа" тратит на то, чтобы сделать сына максимально самостоятельным. Например, с юношей занимался поведенческий аналитик. Специалист учил Илью взаимодействовать с окружающими людьми и предметами. Евгений Кулаков не скрывает, что реабилитация – очень дорогое удовольствие. Периодически актер обращается за помощью в благотворительные организации. Фонд "Доброе сердце" издательского дома "АиФ" несколько лет назад выделял деньги на покупку вертикализатора для Ильи.

У артиста и его избранницы есть младшая дочь Ника. Девочка появилась на свет в 2017 году. К счастью, малышка растет здоровой. "Ника очень любит брата и конечно видит схему нашего общения. Ника иногда копирует наше поведение и чудесно общается с Ильей", – делится Евгений Кулаков.