Развелась с сыном чиновника и содержит внука: Куда исчезла актриса Марина Дюжева

В юности Марина Дюжева не мечтала стать актрисой. На отбор в ГИТИС она пошла за компанию с подругой и неожиданно для себя поступила. Кинодебют Дюжевой состоялся в 1974 году в картине "В восемнадцать мальчишеских лет". Уже через три года после первого появления на экране Марина стала известной. Прославила артистку главная роль в картине "По семейным обстоятельствам".
Всего в творческой биографии Марины Дюжевой 66 киноработ, но с 2018-го на экранах она не появляется. Актриса устала от узнаваемости. Знаменитость не жалует светские рауты, ведет довольно замкнутый образ жизни.
В какой-то момент Дюжева поняла, что больше не в состоянии нести на своих плечах груз славы. Сегодня 66-летняя артистка отдает все силы театру. На сцене Дюжевой интересно, она работает в трагикомическом амплуа, заставляя зрительный зал рыдать и смеяться. Кроме того, Марина Дюжева добилась больших успехов как актриса дубляжа. Например, Марина подарила свой голос персонажу из серии фильмов о Гарри Поттере Молли Уизли.
Марина Дюжева счастлива в браке с журналистом Юрием Гейко. Вместе супруги более 40 лет, у пары взрослые сыновья – Михаил и Григорий. Дюжева души не чает во внуке Мироне. По словам актрисы, она "финансово снабжает" внука.
Стоит отметить, что за плечами Марины Дюжевой недолгая семейная жизнь с Николаем Дюжевым. С первым мужем, сыном чиновника из Министерства культуры, она познакомилась еще во времена студенчества. Этот брак звезды советского кино просуществовал всего три года.
В октябре Марина Дюжева отметила 66-летие. Актриса выглядит моложе ровесниц благодаря пластике. Звезда не скрывает, что делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Кремами актриса принципиально не пользуется.