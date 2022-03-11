Не позавидуешь: Охлобыстин сообщил о горькой доле оставивших Россию звезд

После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды под разными предлогами улетели за границу. Так, например, на чужбине сейчас находятся журналистка Ксения Собчак, светская львица Айза, кинокритик Антон Долин. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным также сейчас за рубежом. Между тем вокалистка утверждает, что уехала не на ПМЖ, а только подлечиться и отдохнуть.
Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин, тем временем, желания уехать из страны не испытывает. Более того, у актера даже мыслей таких никогда не было. Россияне, живущие на чужбине, отметил актер, всегда казались ему депрессивными, тяготящимися собственной горькой долей. Невозможность жить на Родине, считает Охлобыстин, лишает эмигрантов "энергии жизни". Иван не завидует звездам, которые решились на переезд в другие страны.
"Хочу жить и умереть здесь, в России", - подчеркнул актер.
Впрочем, Охлобыстин не осуждает оставивших родину знаменитостей. Сегодня, подчеркнул артист, мир разделился на чужих и своих. Иван надеется, что со временем напряжение в обществе спадет. Актер "Интернов" призывает смотреть на ситуацию трезво. События, которые происходят сейчас, – это не конфликт России и Украины. Русские и украинцы, уверен Охлобыстин, – один народ.