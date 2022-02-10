Постарел и расплылся: вид изменившегося Дюжева вызвал оторопь

Российский певец Кай Метов опубликовал в "Инстаграм" фото с коллегами по шоу-бизнесу, среди которых был Дмитрий Дюжев. Все вместе артисты снимаются в новом комедийно-криминальном телесериале "Ресторан по понятиям".
Это комедия о четырех преступниках, которые хотят завязать с криминальным миром, но решают напоследок провернуть крупное дело.
Впервые после съемок в сериале "Бригада" на одной съемочной площадке сошлись Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков.
Кроме восхищения замерших в предвкушении фанатов снимок Кая Метова вызвал оторопь. Его подписчики отметили, что Дмитрий Дюжев как-то постарел и расплылся.
Фанаты заметили, что у актера чересчур румяное лицо. Также он сделал такое выражение, будто нетрезв, видимо, вошел в образ. Некоторые и вовсе не сразу смогли узнать любимого актера. Вероятно Дюжев изменился благодаря сценическому гриму.
Актриса Анастасия Чуева написала в комментариях, что работа над сериалом ей очень понравилась."Это был самый сложный и одновременно веселый день съемок!!! Такого количество талантливых мужчин на квадратный метр родильной комнаты свет точно не видел", – написала актриса.