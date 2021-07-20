"Надо беречь себя и готовиться": рыдающий Дюжев рассказал Корчевникову о злом роке и смерти из-за рака

В студии популярного шоу артист не сдержал эмоций.

В прошлом актер Дмитрий Дюжев пережил череду трагических событий. В 90-х умерла младшая сестра звезды сериала "Бригада" – Анастасия. Девочка болела лейкемией – раком крови и скончалась в возрасте 12 лет.

Дюжев так и не смог принять уход сестренки. Об Анастасии артист всегда вспоминает со слезами. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рыдал как ребенок, смущая ведущего Бориса Корчевникова.

Перед похоронами сестры Дмитрий побрил голову. Артисту тогда казалось, что, избавившись от волос, он отведет от себя беду. Родственники, увидев лысого Дмитрия, впали в шок. Сам артист еле стоял на ногах от горя, он не желал видеть близкого человека в гробу. От напряжения мышцы его шеи окаменели, Дмитрий не мог повернуть голову.

Отец Дюжева после смерти дочери запил и вскоре наложил на себя руки. Затем от горя умерла мать актера – у женщины не выдержало сердце.

На фоне трагедий Дмитрий обратился к Богу. После похорон отца знаменитость даже думала уйти в монастырь. Артист хотел отмолить душу папы, который совершил страшный грех, лишив себя жизни.

Родственники говорили Дюжеву, что на его семью обрушился злой рок. "Говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться", – рассказала звезда сериала "Бригада". Дмитрий верил, что может стать следующим, поэтому старался многое сделать, успеть. Артист нашел монаха, который написал молитву, для спасения души его отца.