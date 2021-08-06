Популярный актер Чепурченко стал отцом во второй раз

Знаменитость показала фото с малышом.

Звезда фильма "Легенда №17" и сериала "Жуки" Вячеслав Чепурченко рассекретил пополнение в семье. В личном микроблоге артист опубликовал кадры семейной прогулки. Чепурченко и его близкие сейчас гостят в городе Камышин – это малая родина актера.

Вячеслав запечатлел красавицу-жену Екатерину и двухлетнюю дочь Ярославу. Также на некоторых фото чета Чепурченко позирует с младенцем на руках. Как оказалось, звезда сериала "Жуки" недавно во второй раз познала радость отцовства.

Никаких комментариев по поводу прибавления в семье знаменитость не оставила. Имя малыша Вячеслав Чепурченко пока не назвал.

"Какой большой богатырь у тебя подрастает, чудесный малыш, а вы с Катюшей такая замечательная пара, загляденье просто 👍👍👍😍😍😍", – восхищаются снимками подписчики Чепурченко.

Отметим, о беременности супруги Вячеслава Чепурченко стало известно еще в апреле. О грядущем радостном событии актер рассказал в эфире популярного телеканала. Тогда же артист сообщил, что у него будет сын.

Вячеслав Чепурченко женат во второй раз. Впервые актер "Жуков" отправился в ЗАГС в 2017 году с Викторией Ильиной, после шести лет романа. Свадьбу играли в день рождения Вячеслава – он праздновал 30-летие. О том, почему его первый брак распался, Чепурченко не распространяется.