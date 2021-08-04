Скончался режиссер сериала "Каменская" Александр Аравин

На 64-м году жизни скончался режиссер и сценарист Александр Аравин. Сообщение появилось на сайте Союза кинематографистов.
Как сообщает портал VSE42.RU, он работал над такими сериалами, как "Московские окна", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла". Также режиссер принял участие в создании знаменитой многосерийной ленты с Еленой Яковлевой "Каменская 4".
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