Только что родившая Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков появились вместе на одном важном мероприятии.

Актеры Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц развелись в 2013 году. Они сумели сохранить теплые отношения ради воспитания общей дочери Марии. Чтобы девочке было удобно видеться с мамой и папой, они купили квартиры по соседству.

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Сейчас бывшие супруги снова проводят много времени вместе. Они работают над общим театральным проектом "Близость". На одну из репетиций Арнтгольц привезла с собой дочь. Жидков, который является продюсером проекта, снял видео о том, как их воссоединившаяся семья готовится к работе.

На кадрах Жидков с юмором задает подписчикам вопрос, похожа ли его дочь на него. В другом видео он говорит, что дочка очень быстро выросла.

Напомним, прошлым летом Татьяна Арнтгольц снова вышла замуж. Ее избранником стал Марк Богатырев. В феврале 2021 года актриса во второй раз стала мамой. Артистка подарила супругу и коллеге по цеху Марку Богатыреву сына, которого назвали Даниил.

Спустя всего пару месяцев после родов Татьяна Арнтгольц вернулась к съемкам шоу телеканала НТВ "Жди меня". Спектакль "Близость" стал еще одним проектом для молодой мамы.

