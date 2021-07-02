Фото Богатырева с сыном Арнтгольц произвело фурор

Марк Богатырев показал кадр с четырехмесячным сыном артистки, который умилил поклонников.



Избранники Татьяны Арнтгольц опубликовал снимок в своем инстаграм-аккаунте. Актер из сериала "Кухня" продемонстрировал, как проводит время с ребенком.

На фотографии Марк Богатырев с малышом на руках любуется закатом из окна квартиры. Артист поделился своим мнение на воспитание. При этом он привел цитату Брюса Ли о том, что вместо того, чтобы покупать своим детям все то, чего не было у самих, родители должны обучать его тому, чему их никогда не обучали. Ведь вещи изнашиваются, а знания остаются.

Фолловеры были растроганы семейным кадром и порадовались за счастливого отца. Снимок произвел настоящий фурор. Пользователи соцсети разглядывали каждую деталь кадра. Внимательные подписчики заметили, что у маленького Данилы сполз носочек.

Отметим, что Марк Богатырев пока не показывает лица сына. Напомним, этот наследник у него единственный, тогда как у Татьяны Арнтгольц уже есть дочь Маша от первого мужа Ивана Жидкова.

Данила родился в феврале 2021 года. Но звездная пара рассказала о пополнении в семействе только через месяц. Актриса практически сразу вернулась к работе.