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Сериалы
Скрывающий лицо ребенка Арнтгольц Богатырев с треском провалился

Скрывающий лицо ребенка Арнтгольц Богатырев с треском провалился

Наследнику знаменитостей уже четыре месяца.
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Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев не так давно стал отцом. Супруга артиста, Татьяна Арнтгольц, родила мальчика. Сына знаменитости назвали Данилой.

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В личном микроблоге Богатырев опубликовал свежий снимок четырехмесячного наследника. В кадре малыш наблюдает за заходом солнца у окна. Актер решил не показывать личико Данилы подписчикам, поэтому сфотографировал его со спины. Правда, Марк не учел, что отражение в стекле выдаст ребенка. Идея звезды "Кухни" сохранить внешность крохи в тайне с треском провалилась.

В подписи к публикации Марк Богатырев признался сыну в любви. Актер пожелал наследнику впитать энергию и радость солнца и стать счастливым на всю жизнь.

Подписчики пожелали звезде "Кухни", его жене и наследнику здоровья и благополучия. "Марк, Татьяна...вы прекрасные)❤️здоровья сыночку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья вам большущего!!!😍", "Просто любите своего сына сильно, сильно. И ваш сын будет счастлив.❤️❤️❤️❤️", Это Ваша самая главная роль! Где не нужно играть, а просто нужно жить! Счастливо! 🙌", – отмечают пользователи Сети.

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Публикация от Марк Богатырев (@marchi25)

Как писали "Дни.ру", для актрисы Татьяны Арнтгольц сын Данила – второй ребенок. У звезды есть 12-летняя дочь от первого мужа Ивана Жидкова. В браке с Жидковым Арнтгольц была пять лет. Знаменитости развелись в 2013 году.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 15:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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