Богатырев и Арнтгольц оставили сына-грудничка и покинули Москву

В минувшем марте Марк Богатырев признавался, что мечтает отправиться в Таиланд. Артист и его избранница Татьяна Арнтгольц уже бывали на курорте и остались довольны. Особенно звезде сериала "Кухня" запомнилась поездка на мопедах по городу. Тогда артист получил огромное удовольствие.
Наконец грезы об отдыхе воплотились в жизнь. Марк вместе с супругой сбежал из душной Москвы, правда, не в Таиланд, как хотел, а в российский Сочи. "Выбрались наконец-то на Роза Хутор", – рассказал актер сериала "Кухня" в личном "Инстаграм".
Богатырев опубликовал фото, на котором вместе с супругой запечатлен на фоне величественных Кавказских гор. Марк и Татьяна выглядят счастливыми.
Отметим, что всего три месяца назад, в феврале, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц стали родителями. Актриса подарила мужу сына, которого назвали Данилой. Для звезды "Кухни" – это первый ребенок. Между тем у Татьяны Арнтгольц есть 12-летняя дочь Мария от брака с Иваном Жидковым. Судя по всему, детей пара оставила на попечение родственников или нянь.
Как писали "Дни.ру", задерживаться в декрете Татьяна Арнтгольц не стала. В апреле звезда вернулась к съемкам шоу "Жди меня" телеканала НТВ. Артистка появилась в студии в красном брючном костюме. Коллеги отметили, что Татьяна быстро вернулась в форму после родов.
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