Почему Зудина 17 лет откладывала венчание с Табаковым

Актриса Марина Зудина рассказала, почему не спешила освящать брак в церкви.

Марина Зудина стала женой режиссера Олега Табакова в 1995 году. Этот брак знаменитостей продлился 23 года. Артистка подарила мэтру сына и дочь.

"Если бы я не встретила бы Олега Павловича, наверное, в моей жизни был бы не один брак. Мне многое неважно было. Я настолько любила, и этот человек был достоин этой любви. У меня никогда не было сомнений", - поведала звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина в свежем интервью.

По словам Зудиной, ее любовь к Табакову сглаживала любые острые углы. Свои чувства артистка называет глобальными. Марина ни разу не усомнилась в муже и его искренности.

Между тем Зудина призналась, что намеренно тянула с венчанием. Артистка не хотела принимать поспешных решений.

"Мы же обвенчались спустя достаточно много лет. Спустя лет 17. Потому что я знала, что не хлопну дверью, не соберу вещи и не уйду. Потому что я человек эмоциональный. Только когда пришло осознание, что я до конца буду с этим человеком, мы обвенчались. Я очень ответственный человек", – рассказала артистка.

Марина Зудина влюбилась в Олега Табакова еще будучи студенткой. Роман актрисы и режиссера длился десять лет. Табаков был несвободен.

"Он был честен, даже в отношениях со мной. Он никогда не обещал. Я влюбилась сама. Мне было больше 18 лет. Поступила я в 16. Мы были влюблены в него все. (…) Он мне несколько раз, до того, как мы были вместе, говорил: "Начинай жизнь свою". Мне никто ничего не обещал", - поделилась звезда сериала "Содержанки".