Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" скоропостижно скончалась на съемках

Ростислав Гулбис, известный по роли в сериале "Полицейский с Рублевки", скоропостижно скончался в возрасте 32 лет.

О случившемся сообщила его агент Екатерина Гольцман. Она заявила, что родные и близкие артиста находятся в шоковом состоянии и считают его смерть врачебной ошибкой.

Актер был на съемках в Костроме, как вдруг почувствовал себя плохо. Его доставили в местную больницу, но там Владиславу Гулбису помочь не смогли. Артист скоропостижно скончался от острого приступа панкреатита. По словам агента, семья все еще ждет заключение о смерти, в котором будет указан точный диагноз. Прощание с актером пройдет в субботу, 3 июля, сообщает "Общественная служба новостей".

Последней работой Владислава Гулбиса в кино стала роль парня по имени Артем в картине "Проклятый чиновник". Премьера фильма Сарика Андреасяна состоялась 24 июня.

Напомним, артист стал широко известен после выхода на экраны сериала "Полицейский с Рублевки". Также он появился в многосерийной ленте "Чернобыль. Зона отчуждения". В этой картине он исполнил роль сотрудника погранслужбы, который признается в нетрадиционной сексуальной ориентации.

В интервью изданию "Дни.ру" Ростислав Гулбис признавался, что поначалу не хотел играть гея, боялся, что "пацаны неправильно поймут". Однако потом актер вспомнил, что даже в Советском Союзе мужчины играли женщин "И я подумал: "Что мне эти пацаны, эти друзья? Я человек искусства. Я сделаю", – рассказывал