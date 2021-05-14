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Сериалы
"Ого! Как смело": Снигирь решилась на радикальные перемены

"Ого! Как смело": Снигирь решилась на радикальные перемены

Актриса Юлия Снигрь сменила имидж. Знаменитость получила массу комплиментов.
прочитано 465 раз

Звезда сериалов "Новый папа", "Хороший человек", "Кровавая барыня" сделала короткую стрижку. Юлия Снигирь избавилась от роскошных локонов.

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Юлия Викторовна Снигирь актриса, модель

О причинах столь радикальных перемен во внешности знаменитость решила не сообщать. Она лишь опубликовала свежее фото в личном "Инстаграм". В кадре актриса пристально смотрит в объектив, сидя на заднем сиденье авто.

На преображение отреагировали звездные друзья Юлии Снигирь. Светлана Ходченкова, Дарья Поверенного и другие коллеги по цеху осыпали ее хвалебными комментариями.

Пользователи Сети не отставали. "Другая и как всегда очень красивая😍❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого! Как смело!!! Тебе все к лицу!🔥👍", "Огонь! В 50 сделаю себе такую стрижку)", – хвалили Снигирь фанаты.

Общаясь с поклонниками, Юлия Снигирь призналась, что научилась не реагировать на нападки недоброжелателей. "Я не слушаю😂 У меня есть внутренние ориентиры🙌🏻☺️", – сказала знаменитость.

Снигирь не обрабатывает снимки в фоторедакторе перед публикацией, не наносит плотный грим, способный изменить геометрию лица. Артистка не стесняется появляться перед публикой без косметики. Кроме того, муж знаменитости, актер Евгений Цыганов, предпочитает естественность. По утрам Евгений говорит Юлии о том, как она красива.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 13:04
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комментарии

Ответить:

Гость734089
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Выглядит старше своих лет и не похожа на счастливую женщину.
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