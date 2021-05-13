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Сериалы
Многодетный Евгений Цыганов изменил отчество одной из дочерей

Многодетный Евгений Цыганов изменил отчество одной из дочерей

Евгений Цыганов объяснил, почему у одной из его дочерей странное отчество. Артист списал случившееся на собственное легкомыслие.
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Актер Евгений Цыганов посетил студию программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. 42-летний артист рассказал о новом спектакле в театре "Мастерская Петра Фоменко". В постановке "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" актеру доверили одну из главных ролей.

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 Юлия Викторовна Снигирь

Юлия Викторовна Снигирь актриса, модель

Иван Ургант расспрашивал Евгения Цыганова не только о работе. Актеру, который не любит делиться подробностями личной жизни, пришлось поговорить о детях. Цыганов – многодетный папа. У знаменитости восемь отпрысков.

В ходе беседы выяснилось, что у одной из дочерей Цыганова отчество пишется с ошибкой. В документах наследницы актера указано Евгениевна, на не Евгеньевна. Как оказалось, артист сам изменил отчество ребенку, так как "подумал, что так звучит круче". Евгений отметил, что был тогда очень молод. Цыганов также сообщил, что один из его отпрысков появился на свет в Эстонии.

Напомним, трех дочек и четверых сыновей Евгению Цыганову родила Ирина Леонова. Мать наследников актер в ЗАГС так и не отвел. В 2015 году Цыганов ушел от Леоновой, которая на тот момент носила под сердцем седьмого малыша. Разлучницей стала актриса Юлия Снигирь.

Поступок Цыганова многие осудили. Актер и его новая избранница подверглись травле в Сети. Какое-то время Юлию и Евгения изводили репортеры и папарацци. В одном из интервью Снигирь призналась, что очень переживала, читая гадости о Цыганове в Интернете. Актер, по словам Юлии, никогда не забывал о детях – активно участвует в их воспитании и обеспечивает финансово.

В 2016-м Евгений Цыганов в восьмой раз стал папой. Юлия подарила избраннику сына, которого назвали Федором.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 11:57 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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