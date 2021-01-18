Синяки и морщины: Юлия Снигирь указала на недостатки своего лица

Звезда кино и сериалов разоткровенничалась с подписчиками. Юлия Снигирь перечислила недостатки своего лица.
По словам Снигирь, у нее очень тонкая бледная кожа и кое-где уже есть морщинки. "У меня с детства синяки под глазами. Я морщу лоб", - рассказала актриса в личном "Инстаграм".
У знаменитости, как оказалось, бывают прыщи. Всему виной грим и пыль на съемочной площадке. Кожа Юлии Снигирь требует деликатного ухода.
По словам Юлии, она не использует для своих снимков фотошоп. Также звезда кино и сериалов предпочитает не наносить на лицо плотный макияж. Актриса любит естественность.
Снигирь также призналась, что избранник часто делает ей комплименты по утрам. Возлюбленный артистки и коллега по цеху Евгений Цыганов также является ценителем натуральной красоты.
"Мои мужчина любит фотографировать меня, именно когда я спросонья. Я говорю: "Глаза же опухли". А он говорит: "Это ж красиво", – рассказала Юлия Снигирь.
Напомним, Снигирь и Цыганов воспитывают общего сына Федора. Актриса редко радует подписчиков снимками наследника. Юлия называет себя излишне тревожной матерью. Знаменитость постоянно печется о самочувствии мальчика.
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