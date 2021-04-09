Димаш успокоил Ланскую после нападок Галкина

Валерия Ланская на Первом канале появляется сразу в двух проектах. Актриса рассказала о критике, с которой сталкивается.

На Первом канале стартовала многосерийная картина "Конец невинности". Главную роль в теленовелле сыграла актриса Валерия Ланская, режиссером выступил ее муж – Стас Иванов. Супруг впервые снимал артистку в своем проекте.

Ланская не боится критики и обвинений в том, что роль она получила благодаря мужу. На самом деле все было с точностью до наоборот. Иванов не хотел снимать супругу. Валерия вложила много труда в "Конец невинности" и работой доказала свое право на эту роль. Сниматься у мужа, по ее словам, очень сложно, ведь на площадке в таком случае предъявляются повышенные требования. "Я чиста и не ощущаю никаких угрызений совести по этому поводу", – добавила знаменитость.

Сейчас Валерия Ланская работает в проекте "Точь-в-точь" Первого канала. Шестичасовой грим – настоящее испытание для актрисы. Также знаменитость расстраивает поток негативных комментариев, который обрушивается на участников шоу после очередного выпуска. Аудитория слишком серьезно воспринимает развлекательную программу и требует абсолютной схожести.

Валерия Ланская очень расстроилась, когда ее перевоплощение в Димаша в пух и прах разнес Максим Галкин. "Было неприятно", - призналась артистка. Валерия успокаивала себя, старалась не переживать, ведь сделала на сцене все от себя зависящее. Впрочем, спустя время с Ланской связался отец Димаша. Родитель казахстанского певца успокоил Валерию. Мужчина уверил актрису, что Димаш видел ее выступление и остался доволен. Вокалист пожелал звезде сериалов удачи.