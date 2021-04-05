Фигура только родившей Арнтгольц ошеломила народ

Актриса вернулась к работе. Татьяна Арнтгольц похвасталась точеной фигурой.

Звезда отечественных теленовелл в конце февраля во второй раз стала мамой. 39-летняя Татьяна Арнтгольц не планировала засиживаться в декретном отпуске. По словам артистки, за время карантинных ограничений она отдохнула вдоволь.

Накануне Арнтгольц приехала на съемки шоу телеканала НТВ "Жди меня". Татьяна уже два года работает в проекте. Артистка появилась перед камерами в красном брючном костюме и бежевых лодочках. Волосы знаменитости уложили в мягкие локоны.

Присутствующие на съемочной площадке отметили, что Татьяна Арнтгольц очень быстро вернулась в форму после родов. Скорость, с которой звезда восстановилась, ошеломила народ. "Тростиночка наша", – обсуждают поклонники фигуру артистки.

Напомним, Татьяна Арнтгольц родила наследника звезде ситкома "Кухня" Марку Богатыреву. Мальчика назвали Данилой. Для Татьяны этот ребенок второй: у артистки есть 12-летняя наследница Мария от актера Ивана Жидкова. Богатырев, в свою очередь, отцом стал впервые. Артист осваивается в родительской роли и учится ухаживать за младенцем. Звезда сериала "Кухня" отметила, что на данном этапе сын не доставляет особых проблем.

Недавно Татьяна Арнтгольц стала тетей в третий раз. Сестра-близнец актрисы, Ольга Арнтгольц, родила мальчика, которого назвали Лев. Теперь Ольга – многодетная мама.