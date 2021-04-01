Заявившая об исчезновении душевнобольного родственника звезда "Молодежки" молит о помощи

У звезды сериала "Молодежка" пропал близкий. Актер Денис Никифоров просит помощи в поисках.

Звезда сериала "Молодежка" и фильма "Бой с тенью" разыскивает родственника супруги – Станислава Балановского. Как сообщил актер Денис Никифоров, молодой мужчина ушел из дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга 25 марта. Был поздний вечер. Станислав оставил телефон и документы.

В личном микроблоге звезда сериала "Молодежка" обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Денис Никифоров уверен, что Станислава Балановского следует искать в Москве. О том, что молодой человек находится в столице, свидетельствуют видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения. Станислав попал в объектив одной из них на Малой Бронной.

По словам Никифорова, пропавший выглядит на 20-25 лет. Он среднего роста – 175 сантиметров, субтильный. Станислав был одет в черные штаны и куртку коричневую с белым.

Родственники Балановского уже написали заявление в правоохранительные органы. Как сообщает РЕН ТВ, Станислав страдает серьезным психическим недугом. Он, возможно, не понимает, что делает.

Подписчики поддержали звезду сериала "Молодежка" Дениса Никифорова. "Пусть побыстрее найдется живым и вернется домой", "Надежда не умирает.🙏🙏🙏Все будет хорошо", "Верим, что он найдется!!🙏❤", "Господи, пусть найдется живым и здоровым!🙏🙏🙏", "Если он ушел без телефона, то сам куда-то во все тяжкие пустился на ночь глядя", – пишут интернет-пользователи.