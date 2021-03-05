Бомжует и питается объедками из бака: любовница споила и выкинула на улицу известного актера

Звезда сериала "Домашний арест" бомжует несколько месяцев. 60-летний Игорь Гузун утверждает, что его обобрала любовница.

По словам артиста, несколько лет назад он оказался без крыши над головой после неудачного романа. Некоторое время Игорь Гузун скитался по улицам, затем его приютил дом престарелых. Звезда сериала "Домашний арест" начала подрабатывать, чтобы накопить на собственное жилье.

В соцсетях Игорь Гузун познакомился с Ольгой Смирновой, которая проживала в городе Королев. Вскоре артист переехал в съемную квартиру женщины и принялся ходить по кастингам. Все заработанные средства Игорь откладывал на покупку квартиры.

Гузун отметил, что первое время все было замечательно. Он доверял Смирновой, отдавал ей деньги и документы. Дома артиста всегда ждал вкусный ужин и выпивка. "Ушел в запой от радости", – вспоминает артист сериала "Домашний арест".

Очнувшись после длительной пьянки Игорь Гузун обнаружил, что его накопления – четыре миллиона рублей – бесследно исчезли. Избранница заявила Игорю, что купила на эти деньги жилье. На требования Гузуна вернуть средства Смирнова не реагировала. Вскоре избранница выгнала Игоря из дома и сменила замки. Актер считает, что Ольга спаивала его, чтобы завладеть накоплениями.

Несколько последних месяцев актер кино и сериалов жил в подвале. Игорю Гузуну пришлось питаться объедками из мусорного бака.

Между тем Ольга Смирнова обвинения артиста отрицает. Женщина говорит, что экс-избранник добровольно отдал ей четыре миллиона. Ольга подчеркнула, что не стала бы выгонять Игоря, если бы тот не приводил алкашей в их квартиру.

В студии ток-шоу "На самом деле" выяснилось, что Игорь Гузун действительно сам отдал деньги Ольге Смирновой. Кроме того, артист является отцом пятерых детей, которым не помогает. Один из сыновей Гузуна вышел на связь со студией. Молодой человек сообщил, что артист продал квартиру, в которой он, его мать, братья и сестры жили. "Мы остались с одними чемоданами в руках", – заявил отпрыск Игоря Гузуна.